南二都市長選舉綠初選 親賴立委聯合出征

聯合報／ 記者徐白櫻鄭惠仁萬于甄／連線報導

南二都下屆市長選舉，綠營黨內初選選情加溫，被視為「親賴」的新潮流台南立委林俊憲、高雄立委賴瑞隆，昨天不約而同發表首波政見，林提出老人健保不排富等社福政見；賴鎖定城市發展，推動亞洲新灣區3.0願景，兩人同步出征，被解讀為南二都新系聯合陣線，其他對手也備戰，力爭初選出線。

被視為賴清德總統嫡系人馬的林俊憲昨提出老人健保給付不排富、重陽敬老年金加碼、免費施打帶狀疱疹疫苗及補助搭乘計程車等社福主張，強調台南雖無法做到六都第一，但不應在各項福利上都敬陪末座，期望帶台南進入「大福利時代」。

林俊憲主張敬老金向台北、台中看齊，加倍到2000元；90歲以上長者則提早享有1萬元敬老禮金。他指精算後，每年總預算約增加近30億元，相信未來新的財政收支劃分法實施後，地方有更充裕的財源支應。

被視為林俊憲強勁對手的立委陳亭妃也提出教育、觀光、產業及交通等政見，陳亭妃說，這27年來始終守護台南，早在8年前就已提出屬於台南的「政策白皮書」，8年來她持續蹲點基層，傾聽民意，並不斷修正白皮書內容，「已經準備好了！」就是希望能與台南攜手完成最後一哩路。

高雄綠營4名立委爭搶下屆市長黨內提名，新系賴瑞隆昨率先辦政見發表會，強調延續謝長廷等歷任市長市政擘畫，推出亞洲新灣區3.0概念，國防部205兵工廠近期遷移後，58公頃土地規畫國際企業總部、智慧商辦住宅與興建大巨蛋，持續推動都市更新與產業升級。

其他3名綠委也動作頻頻，正國會立委林岱樺豎立主打改革的形象看板，昨天啟動廟口開講；獲湧言會奧援的立委邱議瑩、與菊系交好的立委許智傑，近月早已到各區辦小型茶餅會博感情，各自提出市民有感的政見爭取支持。

邱議瑩在見面會提出四維行政中心進駐高雄車站的主張，也獲前行政院長蘇貞昌語音拜票相挺；許智傑認為北高雄應成立第二行政中心，在鳳山推動中正預校併入陸軍官校，活化72公頃土地，打造城市新樞紐；林岱樺則以科技、軍工、海洋為主軸，主推三大護國產業，建構高雄下一個黃金10年。

林俊憲 陳亭妃 賴瑞隆 邱議瑩 許智傑 林岱樺 謝長廷 賴清德

