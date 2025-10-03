觀察站／南二都綠初選 賴清德意志是關鍵
民進黨定調明年春節前完成縣市長提名，戰況最激烈的南二都，立委林俊憲、賴瑞隆昨發布政見，兩人皆屬新系，雖在競逐者中並非民調遙遙領先，卻搶先端出政見牛肉，爭奪聲量之外，也彰顯「賴系」完成整隊，派系鬥爭下，賴清德主席主導的黨內初選，恐怕仍難避免一場刀刀見骨的內戰廝殺。
台南、高雄是綠營執政囊中物，近年黨內初選皆是多人角逐，這次也不少「老面孔」，無非看準「初選勝出幾乎即當選」，難怪外界笑稱，去年立委選舉結束後綠營就開打2026，從選舉看板林立，到黨公職選舉時爭取進入選對會，都難脫賴清德「用人唯親」，各自出招盼獲得青睞、爭取有利位置。
賴清德本命區台南，已是嫡系大弟子林俊憲與正國會出身的立委陳亭妃相爭局面，早就殺到見骨，然而賴清德藏不住私心為林俊憲出書錄製影片，大力推薦，甚至勘災同台，當面肯定說「林俊憲、郭國文有發起帆布的救助」；反觀陳亭妃為挨批「藉國民黨力量打擊黨內同志」，在中常會向賴告御狀，賴清德卻以林俊憲不在場為由撇開。
高雄戰場同樣混亂，立委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩宣布參選高雄市長超過1年，民調起伏不一，沒有人一直遙遙領先、穩坐民調第1名，前陣子大樹光電或美濃大峽谷等案導致綠營士氣低迷，4人仍積極投入地方說明會或廟口開講，檯面下較勁未停過。
4人看板先前幾乎都分別懸掛與市長陳其邁、賴清德總統合影，近期傳出邱議瑩獲得陳其邁支持，但地方心知肚明的是，須獲得賴清德的關愛，才是出線參選市長的敲門磚。
丹娜絲颱風、西南氣流豪雨重創台南，美濃大峽谷等案引起高雄綠營政治風暴，打擊綠營士氣，然而，民進黨南二都戰將焦點未離開過選舉，依民進黨規畫，距離初選僅剩100多天，林俊憲、賴瑞隆在此時點燃戰火，吹起進攻號角，關鍵將是賴清德總統主導初選的意志。
