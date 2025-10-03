聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／南二都綠初選 賴清德意志是關鍵

聯合報／ 本報記者林伯驊徐白櫻

民進黨定調明年春節前完成縣市長提名，戰況最激烈的南二都，立委林俊憲賴瑞隆昨發布政見，兩人皆屬新系，雖在競逐者中並非民調遙遙領先，卻搶先端出政見牛肉，爭奪聲量之外，也彰顯「賴系」完成整隊，派系鬥爭下，賴清德主席主導的黨內初選，恐怕仍難避免一場刀刀見骨的內戰廝殺。

台南、高雄是綠營執政囊中物，近年黨內初選皆是多人角逐，這次也不少「老面孔」，無非看準「初選勝出幾乎即當選」，難怪外界笑稱，去年立委選舉結束後綠營就開打2026，從選舉看板林立，到黨公職選舉時爭取進入選對會，都難脫賴清德「用人唯親」，各自出招盼獲得青睞、爭取有利位置。

賴清德本命區台南，已是嫡系大弟子林俊憲與正國會出身的立委陳亭妃相爭局面，早就殺到見骨，然而賴清德藏不住私心為林俊憲出書錄製影片，大力推薦，甚至勘災同台，當面肯定說「林俊憲、郭國文有發起帆布的救助」；反觀陳亭妃為挨批「藉國民黨力量打擊黨內同志」，在中常會向賴告御狀，賴清德卻以林俊憲不在場為由撇開。

高雄戰場同樣混亂，立委林岱樺、賴瑞隆、許智傑邱議瑩宣布參選高雄市長超過1年，民調起伏不一，沒有人一直遙遙領先、穩坐民調第1名，前陣子大樹光電或美濃大峽谷等案導致綠營士氣低迷，4人仍積極投入地方說明會或廟口開講，檯面下較勁未停過。

4人看板先前幾乎都分別懸掛與市長陳其邁、賴清德總統合影，近期傳出邱議瑩獲得陳其邁支持，但地方心知肚明的是，須獲得賴清德的關愛，才是出線參選市長的敲門磚。

丹娜絲颱風、西南氣流豪雨重創台南，美濃大峽谷等案引起高雄綠營政治風暴，打擊綠營士氣，然而，民進黨南二都戰將焦點未離開過選舉，依民進黨規畫，距離初選僅剩100多天，林俊憲、賴瑞隆在此時點燃戰火，吹起進攻號角，關鍵將是賴清德總統主導初選的意志。

賴清德 林俊憲 美濃大峽谷 賴瑞隆 丹娜絲颱風 陳亭妃 陳其邁 邱議瑩 許智傑 郭國文

延伸閱讀

在野黨遭追殺…郝龍斌直言：如果藍白不合 2028保送賴清德

2028總統大選取代賴清德最可能人選？ 陳其邁低調這樣說

與林俊憲長輩福利主張別苗頭 陳亭妃：長者健保費全免

首場參選高雄市長政策發表會 賴瑞隆主張205兵工廠興建大巨蛋

相關新聞

南二都市長選舉綠初選 親賴立委聯合出征

南二都下屆市長選舉，綠營黨內初選選情加溫，被視為「親賴」的新潮流台南立委林俊憲、高雄立委賴瑞隆，昨天不約而同發表首波政見...

觀察站／南二都綠初選 賴清德意志是關鍵

民進黨定調明年春節前完成縣市長提名，戰況最激烈的南二都，立委林俊憲、賴瑞隆昨發布政見，兩人皆屬新系，雖在競逐者中並非民調...

王義川預告明赴北檢提出刑事告訴 黃國昌反嗆蠢貨：從沒怕過更沒輸過

民眾黨主席黃國昌遭指培養跟拍集團，民進黨立委王義川預告明提起告訴。黃國昌對此表示，面對綠營垃圾政客的濫訴，「從沒有怕過，...

王義川預告明赴北檢提告 黃國昌：面對濫訴從沒輸過

民眾黨主席黃國昌遭指培養跟拍集團，民進黨立委王義川今晚預告明天會到北檢對黃國昌等人提告。黃國昌回應，面對濫訴他從沒輸過，...

足球妙喻國際情勢 謝志偉視安全為台歐合作重點

駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉駐德多年，熟悉歐洲政局，他將國際情勢比擬為足球場上的交鋒，台灣的角色如同守門員，未來將特別重視...

德國之聲專訪／國安諮委徐斯儉：幫美國建立AI優勢符合台灣利益

9月下旬，一批台灣代表團赴波蘭參與「華沙安全論壇」，林佳龍成為史上第一位在該論壇演說的台灣外長。台灣國安會諮詢委員徐斯儉也是訪團成員之一，他接受DW國際新聞總編Richard Walker專訪，談台灣跟歐洲應如何合作，也回應了近期涉及台海兩岸與台美關係的重大時事議題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。