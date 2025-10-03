聽新聞
同車黃國昌現身！柯文哲怒斥檢方 追殺揭弊者

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北報導
台北地方院昨開庭審理京華城案，黃國昌（左）與柯文哲（右）一同搭車抵達，並陪同柯步入台北地院。記者黃義書／攝影
台北地方院昨開庭審理京華城案，黃國昌（左）與柯文哲（右）一同搭車抵達，並陪同柯步入台北地院。記者黃義書／攝影

民眾黨主席黃國昌連日被爆料率「狗仔」跟監政敵、綠營人士，也偷拍民眾黨前主席柯文哲，指二人心結發酵中；台北地方法院昨傳喚柯出庭，柯、黃同車現身破解傳言；柯還在法庭怒斥司法不處理真正弊案，去追殺真正揭弊的人，挺黃意味十足。

柯文哲座車昨抵達法院，黃國昌率先下車，待柯文哲下車，讓柯走在前面；媒體詢問「週刊說黃主席會跟蹤你」，柯苦笑「什麼、什麼跟蹤我」，隨即走進法院，黃一上午坐在法庭旁聽席專注做筆記。

合議庭昨傳台北市都發局前局長黃景茂作證，黃作證後，柯以「司法受害人」自居，藉揭弊風波為題，批檢察官問案是「製造筆錄」。

柯文哲說，交保後才可仔細讀卷宗，讀完黃景茂偵查筆錄逐字稿，發現檢察官預設立場「編一個故事讓大家講一樣的事」。

柯說，黃景茂證稱陳情案送都委會研議不違法，檢察官卻編筆錄指黃說「因為柯文哲市長的命令要推進去都委會，我知道有違法，但還是依照柯文哲市長的命令，『奉交下』推進去都委會研議」。

柯說，檢察官違反黃景茂意志「明知違法而為之」，黃景茂根據監察院糾正文組專案小組討論京華城案，卻被檢察官認為「你很急」，又一次製造筆錄。

柯文哲表示，他的律師有黃景茂筆錄逐字稿，可讓台灣人看一看檢察官如何製造筆錄；司法是正義最後一道防線，檢察官絕不該勾結特定媒體作政治打手，應保護人民、依法論法，現在檢察官卻在打擊無辜，這樣下去台灣會完蛋。

民眾黨發言人陳智菡指出，柯文哲很關心黃國昌近期被連日痛打，幕僚群想出一個滿好方法「兩個可以一起來」；黃都會來聽庭，既然要說「跟拍」，那就讓兩個人一前一後走，故意形塑黃國昌好像在跟柯文哲。

陳智菡說，黃國昌揭弊形象根深柢固，中間選民心中沒起波瀾，但一陣痛打當中，特別是民進黨黨公職、綠營側翼聯手助攻還是會對一些人產生影響，不過兵來將擋、水來土掩，會一一對事實來澄清。

