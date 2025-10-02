王義川預告明赴北檢提出刑事告訴 黃國昌反嗆蠢貨：從沒怕過更沒輸過

民眾黨主席黃國昌遭指培養跟拍集團，民進黨立委王義川預告明提起告訴。黃國昌對此表示，面對綠營垃圾政客的濫訴，「從沒有怕過，更沒有輸過」，提告只是骯髒手段的起手式，目的是透過台北地檢署的鷹犬，想要藉此搜索取得他的D槽，進行政治偵防順便追查吹哨者。

鏡報新聞網近日接連報導，黃國昌近年培養跟拍集團，偷拍多名綠營政治人物，甚至親自指揮狗仔辦案。王義川晚間在社群平台Threads預告，他明天上午9時將到台北地檢署，針對黃國昌等7人提出刑事告訴。

針對王義川的說法，黃國昌稍早在臉書發文回應，聽說民進黨又有一個蠢貨送頭，明天要到台北地檢署提出告訴，雖然不知道這位「膝知先生」到底要告什麼，但是從過去到現在，面對綠營垃圾政客的濫訴，自己從沒有怕過，更沒有輸過，而這次當然也不例外。

黃國昌說，王義川提告應該只是骯髒手段的起手式，真正目的是透過台北地檢署豢養的鷹犬，藉此搜索取得D槽進行政治偵防、順便追查吹哨者，他也突然想起一位綠營大老說過的話，千萬不要低估民進黨無恥的程度。

黃國昌也在貼文中附上圖表，標題為「遭爆弊案，民進黨惱羞提告全敗」，提及民進黨前秘書長洪耀福、民進黨前立委陳明文、桃園市前市長鄭文燦、第三方支付業者林秉文、民進黨前立委蘇治芬等人，過去針對不同案件提告妨礙名譽，結果皆為法院判決無罪或地檢署不起訴。

