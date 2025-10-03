傳問鼎台北市長 吳怡農：確實會爭取機會服務市民

中央社／ 台北2日電

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農傳出被視為民進黨提名下屆台北市長的黑馬。吳怡農今天聲明表示，確實會爭取機會服務市民，台灣社會需要翻過烏煙瘴氣政治的一頁，不過他也認為，以台北市的情況來看，沒有必要急著啟動選舉，建議選對會再斟酌。

民進黨選舉對策委員會昨天召開會議，會中盤點22縣市首長潛在人選，並拍板徵召區（台北、新北、台中等）採用「遺珠條款」，開放有意爭取提名者報名。中央社報導，台北市長人選部分，除了台北市議員苗博雅之外，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農被視為台北市長選舉的黑馬。

吳怡農今天前往高雄演講，透過助理發表聲明表示，確實會爭取機會服務市民，也相信社會需要翻過烏煙瘴氣政治的一頁。不過，他持續建議選對會再斟酌，是否需要趕在年底前完成提名。距離投票還有一年多，以台北市的情況來看，沒有必要急著啟動選舉。

他並說，目前花蓮仍在災後復原階段，壯闊台灣的團隊與志工夥伴正持續投入重建與援助工作。也希望社會能夠多關注災區基礎建設的修復、居民心靈的安定，以及更完善的防災準備，避免類似的災害再次發生。相信這些才是此刻大家最掛心的事情。

