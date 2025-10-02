王義川預告明赴北檢提告 黃國昌：面對濫訴從沒輸過

快訊

中央社／ 台北2日電
民進黨立委王義川。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌遭指培養跟拍集團，民進黨立委王義川今晚預告明天會到北檢對黃國昌等人提告。黃國昌回應，面對濫訴他從沒輸過，提告只是想透過北檢搜索取得他的D槽，進行政治偵防順便查誰吹哨。

民進黨立委王義川去年6月質疑遭人跟拍，因此向警方報案，8月收到檢方不起訴處分書。不過鏡報新聞網報導，指黃國昌近年培養跟拍集團，偷拍綠營政治人物，而黃國昌還親自指揮狗仔辦案。

王義川今天晚間預告，明天上午9點，他會到台北地檢署對黃國昌等7人提出刑事告訴。

黃國昌晚間透過臉書表示，聽說民進黨又一個蠢貨來送頭，明天要去北檢告他，雖然他不知道「膝知先生」到底要告什麼，但從過去到現在，面對綠營垃圾政客的濫訴，他從沒有怕過，更沒有輸過，而這次當然也不例外。

黃國昌表示，提告應該只是骯髒手段的起手式，想透過北檢豢養的鷹犬，來搜索取得他的D槽，進行政治偵防順便查誰吹哨，應該才是真正的目的。

黃國昌表示，他想起一位綠營大老最近跟他說的話，「千萬不要低估民進黨無恥的程度」。

黃國昌也在貼文中附上圖表，標題為「遭爆弊案，民進黨惱羞提告全敗！」內容提到，包含民進黨前秘書長洪耀福、前立委陳明文、前桃園市長鄭文燦、第3方支付業者林秉文、前立委蘇治芬都曾為不同案件對黃國昌提告妨礙名譽，結果為北院判決無罪，或地檢署不起訴。

