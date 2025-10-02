足球妙喻國際情勢 謝志偉視安全為台歐合作重點

駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉駐德多年，熟悉歐洲政局，他將國際情勢比擬為足球場上的交鋒，台灣的角色如同守門員，未來將特別重視台歐在安全方面的交流合作。

謝志偉自2016年到2025年擔任駐德國代表，上週剛抵達布魯塞爾履新就開始陪同訪團拜會各單位，感受到代表處人員與在地合作關係的密切和積極。

謝志偉在代表處接受中央社專訪時說，這些交流「不是只有我們台灣來取經，我們也可以feedback（回饋意見），也可以給他們我們在很多問題上面的經驗，包括譬如說fake news假訊息、訊息認知戰，（還有）最新最熱門的海底電纜被破壞的問題，當然還有安全問題」。

台歐在文化、教育、能源等多項領域早有穩定合作，但謝志偉特別強調安全。

他說，除了傳統的印度太平洋區域戰略之外，其他議題包括中國在俄烏戰爭脈絡下如何支持俄羅斯，以及近年台灣和歐洲海底電纜多次遭破壞的問題，都已在進行意見交流。

謝志偉說，他希望在鞏固既有基礎之上，加深台歐安全方面的合作，台灣在半導體等科技方面備受讚譽，可進一步從安全議題著手，因為歐洲在這方面是「休戚與共」。

他指出，歐洲已經有一個概念，即北大西洋公約組織（NATO）「不是只限於大西洋，安全沒有邊界」，大家過去談國家安全，「但國家安全已經和國際安全連在一起」，這對台灣來說是一個絕大優勢。

熱愛足球並長年踢球的謝志偉打比方，台海情勢不是一對一的乒乓球，而是牽動全球的足球隊對抗，每隊不只有11名球員，還有教練、經理、按摩師和後面一大群支持者，每一個角色都很重要，而「台灣就是那個球門（守門員）」。

台灣的半導體在人工智慧（AI）尖端供應鏈中扮演極為關鍵的角色，但還有另一個關鍵是台灣在印太戰略中的位置，「就好像點穴一樣，一點下去，整隻手會麻掉」，對中國來說，台灣就是控制西太平洋的門戶。

談到台歐關係近年演變，他細數，至少從2019年開始，台灣在歐洲的能見度和討論程度就日益增加，同時歐洲對中國的態度也有轉變。

他說，2019年「反送中」（反對「逃犯條例修訂草案」運動）期間出現「今日香港、明日台灣？」的問題；接著COVID-19疫情蔓延，台灣協助多國防疫；2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭，又出現「今日烏克蘭、明日台灣？」的疑問，這些事情在在讓歐洲人意識到台灣的重要性。

謝志偉舉例，德國政府2023年公布「中國戰略」，不同於以往的「中國政策」，「政策是中性的，可是strategy（戰略）明顯具有批判性」，其中一句話與台灣有關：「台海軍事情勢升級，也會影響德國和歐盟利益」，簡單來說就是「台灣有事，周邊有事」，這是更早之前很難想像會出現的論述。

他說，歐美過去期待中國隨著生活水準進步，對人權的標準也跟著提升，事實證明這種期望不但落空，中國還變本加厲，反過來透過認知戰告訴全球「你們所強調的democracy（民主）根本沒有效率」。

他分析，這種失望加上俄羅斯侵略烏克蘭的舉動讓歐洲深受衝擊，此後歐洲開始把對中關係一分為三，既視其為貿易和環保上的夥伴，也是競爭者和制度上的對抗者。

歐洲曾想用貿易改變中國，結果反被中國拿經濟當武器來脅迫。謝志偉指出，歐盟和主要歐洲國家已經有所認知，只是還在思考因應之道，其中一個想法就是decoupling（脫鉤），也就是「我不要因為跟你連結在一起而造成我受制於你的結果」，如果不能脫鉤，至少也要「鬆鉤」，即「去風險化」。

謝志偉抵達布魯塞爾一週，即在國慶酒會上談笑風生，發揮個人風格，以雙關語拉近與外賓的關係。談到長年離鄉的經歷，謝志偉也搬出了他玩得嫻熟的「諧音哏」。

他去年8月在德國德勒斯登（Dresden）出席台積電廠房動土典禮時，與台積電董事長魏哲家見面，魏哲家自我介紹後，謝志偉回答：「你好，我也是『為著這個家』。」

謝志偉說，多年來身為駐外人員，「我的家就是我的戰場，我在哪裡為台灣打拚，哪裡就是我的家」。

