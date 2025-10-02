國民黨立法實務研討會 韓國瑜揭三挑戰

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
國民黨今天舉行立法實務研討會，由國民黨團總召傅崐萁（右）主持，立法院長韓國瑜（中）、國民黨秘書長黃健庭（左）出席致詞。記者胡經周／攝影
國民黨今天舉行立法實務研討會，由國民黨團總召傅崐萁（右）主持，立法院長韓國瑜（中）、國民黨秘書長黃健庭（左）出席致詞。記者胡經周／攝影

國民黨2日召開「立法實務研討會」，會中由秘書長黃健庭主持原任書記長王鴻薇與新任書記長羅智強的印信交接儀式。立法院韓國瑜致詞時表示，展望未來會期，挑戰絕對不會亞於前面3個會期，包括總預算、營業基金、特別條例追加預算等，以後大家肩膀上責任越來越重大。

黃健庭致詞時說，首先感謝立院黨團總召傅崐萁的辛苦，這段時間要領導黨團，還要從事花蓮重大天災的救災活動；也感謝王鴻薇這會期所付出的努力。國民黨立法院黨團是團結的黨團，過程中大家互相幫忙，緊密團結，黨中央與黨團也合作無間，大家都配合得非常好。

黃健庭指出，關稅議題目前沒有章法，國內企業無薪假不斷成長與累積，若不趕快處理，只會越來越嚴重，明年可能會看到更嚴重經濟層面的衝擊；政府內部也有很多的問題，如阻撓兩岸交流，讓整個海峽對峙的氣氛不斷升高，這都是非常不應該的。

黃健庭認為，人民對國民黨立法院黨團有很高的期待，這個會期總預算的審查、各種福國利民的法案必須持續推動，期待黨團善盡監督、揭弊、打弊角色，嚴格把關人民的血汗錢，用在刀口上，真正能幫助國家未來發展。他相信國民黨立法院黨團會是最有戰力的黨團。

韓國瑜表示，一眨眼立法院已經過了3個會期，即將進入第4會期，風波不斷，有31位委員經歷過大罷免，此時更應該有謙卑的心情，感謝台灣人民給大家再一次的機會，能繼續在立法院服務，也感謝大家看出國民黨立委、黨團在立法院是，以人民的權益為最主要問政的目標。

展望未來會期，韓國瑜認為，大家的挑戰絕對不會亞於前面3個會期，包括總預算、營業基金、特別條例追加預算等，以及人事同意權，如大法官、NCC、公平會等，大家肩膀上責任越來越重大。

韓國瑜提到，最近天災、人禍幾乎不斷，尤其花蓮這場堰塞湖釀災，加上美國關稅、中共軍演等國內外的事情幾乎都沒有停過，整個地緣政治的衝突越來越緊張，他懇請大家在此最緊要的關頭，一定要奮力將工作做好，做出光榮的成績單。

韓國瑜說，要讓人民感受到，雖然國民黨是在野，但心心念念台灣人民的福祉，也願意用在野的力量全力督促政府，讓國家走上正軌，讓民眾眼睛為之一亮，這是他內心深切的期盼，希望與大家一起努力。

韓國瑜表示，立法院長三大職責，第一主持院會、第二朝野協商、第三國會外交。他與副院長江啟臣在這一年半的時間，接待重要的世界各國政界領袖有4,000位以上，這麼疲憊的接待外賓，就是希望其對台灣留下一個美好的印象。

韓國瑜期盼，讓世界各國的國會議員、政治領袖覺得所有黨團超越黨派，每個國會議員都是笑瞇瞇、熱情和善的。未來也希望黨團成員根據每位立法委員的興趣，規劃認定責任區，多多與海外僑民、世界各國政要來保持聯絡。

韓國瑜 國民黨 立法院

