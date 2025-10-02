試院修法激勵公務員 提高團體獎勵額度最高5萬元

為強化即時獎勵機制與模範公務員等獎項的激勵效果，考試院會今天審議通過公務人員激勵辦法，提高個人獎勵額度至最高新台幣1萬元、團體獎勵最高5萬元，可給現金、等值獎勵或獎勵品，並增訂給予公假等多元獎勵措施，近日發布施行。

考試院說明，為使即時獎勵事蹟在適用時更明確，修法將獎勵區分為個人與團體獎勵，提供各機關更多元獎勵方式，同時提高獎勵額度，以利各機關視業務推動情形及實際需要，彈性運用，進而鼓勵具優秀表現的公務人員，提升工作動力及榮譽感。

在個人獎勵方面，修正草案說明，增訂多元獎勵方式，包括行政獎勵（如嘉獎、記功、記1大功的平時考核獎勵）、獎金、獎勵品（如獎座、獎盃、獎牌、獎盤、錦旗或客製化馬克杯、保溫杯、紙鎮、壓克力牌等）及公假等。

修正草案指出，為強化激勵動能，因此適度提高獎勵額度，將個人每次頒給獎金、等值獎勵及獎勵品獎勵額度上限由原本5000元調升為新台幣1萬元，團體獎勵額度由原本1萬元調為5萬元。

針對等值獎勵意涵，修正草案提到，除指商品禮券外，各機關還得依業務特性或公務員興趣或需求，提供電影票、藝文展覽、運動比賽或遊樂園門票、國內旅遊、健康檢查、餐券、教育訓練活動費用等，使即時獎勵更具激勵效果。

考試院也解釋，這次修正更精進模範公務人員及傑貢獎等獎項的消極資格條件，若有性侵害或違反性別平等工作法等相關法規情形、酒駕、毒駕或涉及不能安全駕駛而拒絕接受檢測等情事，或對他人做出職場霸凌等重大違失行為，都不得被選拔為模範公務人員或獲頒傑貢獎，以符合外界對獲獎者的高度期待。

考試院強調，這次修正也提高模範公務人員選拔名額及傑貢獎總獎額上限，使更多表現優異者能獲得肯定，並完善模範公務人員及傑貢獎制度，希望能藉這次修正達到激勵公務人員士氣的效果，以及提升政府整體施政效能。

