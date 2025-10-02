【重磅快評】如重啟核武，台灣會學北韓模式或伊朗下場？

美國「外交政策」雜誌刊文以「台北該如何應對華府」為題警告，若台灣最終無法再信任美國作為安全夥伴，可能會開始認真討論重啟核武計畫。真的嗎？

台灣的確曾經秘密研發核武，蔣介石總統和蔣經國總統都曾秘密研發核武，但都被美國擋下；1988年爆發中科院核研所副所長張憲義叛逃事件，台灣發展核武相關設施被美國徹底拆除。此後有關台灣仍在秘密發展核武的傳聞從未中斷，民間也偶有鼓吹的聲音，但政府態度一概否認。

核武是國際上重要的戰略威嚇工具。冷戰時期，美蘇進行核武競賽，並在相互保證毀滅下達到恐怖平衡；後冷戰時期，美俄開始拆除部分武器，烏克蘭也交出核武，但國際社會推動核武裁減成效不佳，核擴散風險反而加劇，除北韓已宣稱加入核武俱樂部，伊朗也躍躍欲試，連南韓也有研發核武之議。

俄烏戰爭爆發，美歐助烏抗俄，但不敢出兵助拳，主要就是俄羅斯總統普亭多次威脅動用核武。雖然美國總統川普嘲笑俄羅斯是「紙老虎」，但去年底美國允許烏克蘭使用美製飛彈攻擊俄羅斯境內目標後，普亭就簽署法令降低使用核武門檻。川普再怎麼瘋狂，應該不會想試試紙老虎的爪子是不是「紙核武」？

北韓長期不顧國際社會的反對與制裁，積極進行核試爆和洲際彈道飛彈試射，更透過修法授權先發制人核打擊，和將核武政策寫入憲法，自我確立核武國家地位，並要求美國正視其核武國家地位的新現實。南韓雖因此也有研發核武之議，卻仍被美國擋下，交換條件是納入美國核保護傘。

伊朗核武也是美國和伊朗關係的核心問題，但政策反覆的卻是美國。美國歐巴馬政府時期，原與俄中英法德共同和伊朗達成協定，限制伊朗發展核武，同時解除對伊朗的制裁。但川普上台後退出伊核協定，恢復制裁；隨著美伊關係惡化，伊核協定幾近全毀，伊朗也恢復核計畫。

拜登政府上台，伊核協定重新談判，伊朗並未停止核武發展腳步。川普重返白宮後，一方面要求伊朗重啟談判，一方面卻以伊朗正試圖實現核突破為由，和以色列先後迅雷出擊，精準摧毀伊朗核設施，擊殺高級核武科學家。川普稱已徹底夷平伊朗關鍵核濃縮設施，但還無法驗證。

兩岸冷戰對峙時期，台灣擁核武自重的意圖被美國阻斷；在兩岸和平發展時期，以核武對抗相殘則是絕對不可想像；進入抗中保台時期後，民進黨政府倚美謀獨，美國卻不給安全承諾，川普除對台疊加高關稅，還要強奪半座護國神山，加劇疑美氛圍。但如果台灣無法再信任美國，真的會重啟核武計畫嗎？

先不說核武殺傷和兩岸相殘的慘狀，以及民進黨在非核家園裡部署核武的荒謬，台灣如果重啟核武，會走向北韓道路或伊朗下場？關鍵在美國的態度和中共的反應。

美國過去阻擋台灣發展核武，但如果需要一場代理人戰爭，美國態度也可能轉變；但考量將加劇地緣政治和核武擴散風險，美國不太可能答應。甚至即使像南韓那樣，把台灣納入核保護傘，美國都需考慮美中核武對峙的高風險。

至於中共的可能反應，不必想也知道；何況，伊核發展即將突破之際，美國和以色列先發制人，已經給了中共最好的示範和理由。北韓可以在中俄美制衡的夾縫間擠出核武之路，但台灣重啟核武發展，最可能就是走向伊朗的下場。

問題是，如果兩岸能夠重回和平發展的道路，台灣為何要學北韓或伊朗？

