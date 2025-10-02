住宅停車位曾遭狗仔租賃 梁文傑：車子已送檢查、還好沒被裝東西
日前媒體披露民眾黨主席黃國昌疑似包養狗仔跟監政治人物，前中央社謝姓記者曾在總統府秘書長潘孟安住處租車位，剛好與陸委會副主委梁文傑住處是同個大樓，對此梁文傑2日在陸委會例行記者會上表示，自己車子也送保養廠去檢查，看看有沒有被裝什麼東西，「還好沒有」。他強調，任何國家，內閣官員被跟監都是醜聞，何況被侵入住宅地下室。
自由時報1日報導，中央社前謝姓記者，曾租下潘孟安、梁文傑住處的停車位，讓狗仔進入偷拍，而潘孟安的事（入住宅邸所有權事件）當時被爆出來後，狗仔還在地下室守了一個月，後來查出謝姓記者是承租人後，發現風聲不對才先撤離。
