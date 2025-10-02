快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

踹白髮婦「北捷超人」被神出IG！竟是台大高材生 驚人背景曝光

苗栗男10年前也犯同案 住家巷口超商隨機砍人！鄰居驚「不定時炸彈」

住宅停車位曾遭狗仔租賃 梁文傑：車子已送檢查、還好沒被裝東西

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑2日強調，任何國家內閣官員被跟監都是醜聞，何況被侵入住宅地下室。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑2日強調，任何國家內閣官員被跟監都是醜聞，何況被侵入住宅地下室。（記者廖士鋒／攝影）

日前媒體披露民眾黨主席黃國昌疑似包養狗仔跟監政治人物，前中央社謝姓記者曾在總統府秘書長潘孟安住處租車位，剛好與陸委會副主委梁文傑住處是同個大樓，對此梁文傑2日在陸委會例行記者會上表示，自己車子也送保養廠去檢查，看看有沒有被裝什麼東西，「還好沒有」。他強調，任何國家，內閣官員被跟監都是醜聞，何況被侵入住宅地下室。

自由時報1日報導，中央社前謝姓記者，曾租下潘孟安、梁文傑住處的停車位，讓狗仔進入偷拍，而潘孟安的事（入住宅邸所有權事件）當時被爆出來後，狗仔還在地下室守了一個月，後來查出謝姓記者是承租人後，發現風聲不對才先撤離。

潘孟安 梁文傑 車位

延伸閱讀

雙城論壇羅生門…蔣萬安發言絲毫沒怪陸委會 陸委會：與北市府溝通順暢

黃國昌：陸委會廢物機關卡雙城論壇 梁文傑當打手禍害台灣

藍議員指雙城論壇遭卡關 陸委會：與北市府溝通無礙

卡關雙城論壇又裝無辜 柳采葳轟陸委會：心機重又愛裝無辜

相關新聞

【重磅快評】如重啟核武，台灣會學北韓模式或伊朗下場？

美國「外交政策」雜誌刊文以「台北該如何應對華府」為題警告，若台灣最終無法再信任美國作為安全夥伴，可能會開始認真討論重啟核...

住宅停車位曾遭狗仔租賃 梁文傑：車子已送檢查、還好沒被裝東西

日前媒體披露民眾黨主席黃國昌疑似包養狗仔跟監政治人物，前中央社謝姓記者曾在總統府秘書長潘孟安住處租車位，剛好與陸委會副主...

黃國昌控紙上公司挹注鏡傳媒2800萬美元 鏡週刊：詳實載於財報

民眾黨主席黃國昌今天秀出印有鏡週刊社長裴偉簽章的協議書，指出精鏡傳媒接受開曼群島紙上公司挹注超過2800萬美元，民進黨政...

2028總統大選取代賴清德最可能人選？ 陳其邁低調這樣說

遠見雜誌日前公布台灣8位政治人物好感度，台中市長盧秀燕居冠，賴清德總統排名第5，精神科醫師沈政男直言，陳其邁才是重點，上...

張惇涵酸黃國昌：公開透明絕非暗巷跟拍 正義不該靠追車尾燈

民眾黨主席黃國昌遭爆培養狗仔集團跟拍政治人物，包括前政委張景森、民進黨前秘書長林右昌、民眾黨前主席柯文哲都被傳出是受害者...

「裴偉裝傻」秀精鏡傳媒8.5億不明資金 黃國昌：民進黨要不要好好查

民眾黨主席黃國昌今天說，鏡週刊配合民進黨發動抹黑攻擊，指控凱思國際由他的姻親設立、背後有港資，意圖再度操作「黨檢媒三位一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。