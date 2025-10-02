快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

踹白髮婦「北捷超人」被神出IG！竟是台大高材生 驚人背景曝光

苗栗男10年前也犯同案 住家巷口超商隨機砍人！鄰居驚「不定時炸彈」

黃國昌控紙上公司挹注鏡傳媒2800萬美元 鏡週刊：詳實載於財報

中央社／ 台北2日電
民眾黨主席黃國昌今（2）日指出，精鏡傳媒接受開曼群島紙上公司挹注超過2800萬美元；鏡週刊則回應，資金調動都詳實記載於財報。聯合報系資料照
民眾黨主席黃國昌今（2）日指出，精鏡傳媒接受開曼群島紙上公司挹注超過2800萬美元；鏡週刊則回應，資金調動都詳實記載於財報。聯合報系資料照

民眾黨主席黃國昌今天秀出印有鏡週刊社長裴偉簽章的協議書，指出精鏡傳媒接受開曼群島紙上公司挹注超過2800萬美元，民進黨政府應查有無港資、中資的疑慮。鏡週刊則回應，資金調動都詳實記載於財報。

鏡報新聞網日前報導黃國昌培養跟拍集團，引發討論。鏡週刊也報導指黃國昌利用姻親當人頭，成立凱思國際公司付薪水給旗下合作媒體，並可能涉及港資。黃國昌日前回應，鏡週刊寫文章「越來越像科幻小說」，並反問是哪位姻親所設立。

黃國昌今天透過臉書指出，鏡週刊配合民進黨對他發動抹黑攻擊，在毫無證據情況下，指控凱思國際是由他的姻親所設立，背後有港資，大搞抹紅的潑糞，意圖再度操作「黨檢媒三位一體」。

黃國昌質疑，要鏡週刊說清楚是哪一個姻親，但拖了3天，沒有人可以回答，只有繼續透過綠媒繼續散播錯假訊息；更可笑的是，開曼群島的紙上公司Mirror Media Group Inc（MMG）曾陸續挹注超過2800萬美元給精鏡傳媒，以今天匯率換算，超過新台幣8.5億元。

黃國昌指出，上報曾經報導此議題，但鏡週刊社長裴偉當時回應，無法確認媒體手上的財報資料是真是假，是典型的裝傻說謊。

黃國昌在附圖秀出裴偉及MMG負責人的簽名，並質疑若照鏡週刊的邏輯，這些來自海外紙上公司的挹注，有沒有港資、中資的疑慮，民進黨政府要不要好好查查。

對於黃國昌指控，鏡週刊透過臉書回應，經查上報2022年8月31日報導的部分內容，是根據2021年度精鏡傳媒公司的財報而來，精鏡傳媒公司的財報都經過會計師查核後完成簽證。

鏡週刊指出，這些資金調動已詳實記載在財報上並發給各股東，但在黃國昌的臉書竟成為「來源不明的海外資金」。

鏡週刊強調，請不要拿3年前報導過的新聞來規避，並要問黃國昌是否敢公布凱思國際公司的財報。

黃國昌 裴偉 民進黨

延伸閱讀

柯文哲公開挺黃國昌 怒斥檢察官追殺真正揭弊的人

黃國昌與徐巧芯有合作？ 杜秉澄微笑：放我出去再跟大家解釋清楚

張惇涵酸黃國昌：公開透明絕非暗巷跟拍 正義不該靠追車尾燈

「裴偉裝傻」秀精鏡傳媒8.5億不明資金 黃國昌：民進黨要不要好好查

相關新聞

【重磅快評】如重啟核武，台灣會學北韓模式或伊朗下場？

美國「外交政策」雜誌刊文以「台北該如何應對華府」為題警告，若台灣最終無法再信任美國作為安全夥伴，可能會開始認真討論重啟核...

住宅停車位曾遭狗仔租賃 梁文傑：車子已送檢查、還好沒被裝東西

日前媒體披露民眾黨主席黃國昌疑似包養狗仔跟監政治人物，前中央社謝姓記者曾在總統府秘書長潘孟安住處租車位，剛好與陸委會副主...

黃國昌控紙上公司挹注鏡傳媒2800萬美元 鏡週刊：詳實載於財報

民眾黨主席黃國昌今天秀出印有鏡週刊社長裴偉簽章的協議書，指出精鏡傳媒接受開曼群島紙上公司挹注超過2800萬美元，民進黨政...

2028總統大選取代賴清德最可能人選？ 陳其邁低調這樣說

遠見雜誌日前公布台灣8位政治人物好感度，台中市長盧秀燕居冠，賴清德總統排名第5，精神科醫師沈政男直言，陳其邁才是重點，上...

張惇涵酸黃國昌：公開透明絕非暗巷跟拍 正義不該靠追車尾燈

民眾黨主席黃國昌遭爆培養狗仔集團跟拍政治人物，包括前政委張景森、民進黨前秘書長林右昌、民眾黨前主席柯文哲都被傳出是受害者...

「裴偉裝傻」秀精鏡傳媒8.5億不明資金 黃國昌：民進黨要不要好好查

民眾黨主席黃國昌今天說，鏡週刊配合民進黨發動抹黑攻擊，指控凱思國際由他的姻親設立、背後有港資，意圖再度操作「黨檢媒三位一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。