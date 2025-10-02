黃國昌控紙上公司挹注鏡傳媒2800萬美元 鏡週刊：詳實載於財報

民眾黨主席黃國昌今天秀出印有鏡週刊社長裴偉簽章的協議書，指出精鏡傳媒接受開曼群島紙上公司挹注超過2800萬美元，民進黨政府應查有無港資、中資的疑慮。鏡週刊則回應，資金調動都詳實記載於財報。

鏡報新聞網日前報導黃國昌培養跟拍集團，引發討論。鏡週刊也報導指黃國昌利用姻親當人頭，成立凱思國際公司付薪水給旗下合作媒體，並可能涉及港資。黃國昌日前回應，鏡週刊寫文章「越來越像科幻小說」，並反問是哪位姻親所設立。

黃國昌今天透過臉書指出，鏡週刊配合民進黨對他發動抹黑攻擊，在毫無證據情況下，指控凱思國際是由他的姻親所設立，背後有港資，大搞抹紅的潑糞，意圖再度操作「黨檢媒三位一體」。

黃國昌質疑，要鏡週刊說清楚是哪一個姻親，但拖了3天，沒有人可以回答，只有繼續透過綠媒繼續散播錯假訊息；更可笑的是，開曼群島的紙上公司Mirror Media Group Inc（MMG）曾陸續挹注超過2800萬美元給精鏡傳媒，以今天匯率換算，超過新台幣8.5億元。

黃國昌指出，上報曾經報導此議題，但鏡週刊社長裴偉當時回應，無法確認媒體手上的財報資料是真是假，是典型的裝傻說謊。

黃國昌在附圖秀出裴偉及MMG負責人的簽名，並質疑若照鏡週刊的邏輯，這些來自海外紙上公司的挹注，有沒有港資、中資的疑慮，民進黨政府要不要好好查查。

對於黃國昌指控，鏡週刊透過臉書回應，經查上報2022年8月31日報導的部分內容，是根據2021年度精鏡傳媒公司的財報而來，精鏡傳媒公司的財報都經過會計師查核後完成簽證。

鏡週刊指出，這些資金調動已詳實記載在財報上並發給各股東，但在黃國昌的臉書竟成為「來源不明的海外資金」。

鏡週刊強調，請不要拿3年前報導過的新聞來規避，並要問黃國昌是否敢公布凱思國際公司的財報。

