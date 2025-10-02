林佳龍於華府智庫演說 台灣具民主價值鏈戰略地位

外交部長林佳龍在華府智庫以預錄影片發表演說表示，台灣憑藉在全球民主價值鏈、印太第一島鏈的戰略地位，已成為區域穩定與全球經濟安全的關鍵力量，而美國對台軍售也充分體現台美安全合作的互利共贏本質。

外交部下午發布新聞稿指出，外交部長林佳龍應邀於美東時間1日，在華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute，GTI）年度研討會以預錄影片方式發表專題演說。

林佳龍於演說指出，面對中國持續升級的多面向威脅，包括軍事恫嚇、灰色地帶操作、經濟脅迫及認知戰攻擊等，這些威脅行為甚至延伸至周邊國家，對整個區域的和平穩定構成嚴重挑戰。

林佳龍表示，台灣政府已展現前所未有的決心，不僅投入史上最高國防預算強化軍事實力，更在2024年首次舉行「城鎮韌性演習」，全面提升社會防衛韌性。美國持續對台軍售不僅直接提升台灣防衛能力，同時促進美國就業與產業發展，充分體現台美安全合作的互利共贏本質。

林佳龍也說，台美經濟合作已達到前所未有的深度與廣度。美國現為台灣第2大貿易夥伴，台灣則是美國第7大貿易夥伴，2023年台灣對美直接及間接投資更占台灣對外投資總額的40%，美國已躍升為台灣最大投資目的地。

林佳龍指出，台灣在高科技製造、精密工業等領域的核心優勢，將為美國推動再工業化政策提供關鍵支撐，進而為兩國人民創造更多就業機會與經濟繁榮，形成良性循環的戰略夥伴關係。

林佳龍說，科技合作已成為台美關係發展的重要引擎。賴總統提出的「五大信賴產業」中，人工智慧位居核心地位，而台灣先進的晶片製造技術將為美國AI發展提供關鍵動力。台灣的尖端半導體技術與美國的量子計算創新形成完美互補，雙方在前沿科技領域的深度整合將催生更多突破性應用。台灣已做好充分準備，全面參與美國「人工智慧行動方案」，共同搶占未來科技制高點。

林佳龍表示，當前國際體系正經歷深刻變革，台美期望通過務實合作，為因應變化貢獻心力。台美關係的持續深化，有助於維護區域穩定與全球供應鏈安全，並為兩國人民及國際社會帶來正面效益。

