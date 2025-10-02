外交部：國營事業自2023年停止採購俄國原油產品

衛報報導，台灣成俄羅斯石腦油最大買家。外交部今天表示，台灣所有國營事業自2023年起已停止採購俄羅斯原油、輕油等產品，政府已六度擴大對俄高科技出口管制清單。

英國衛報引述芬蘭智庫「能源與清潔空氣研究中心」報告報導，自從2022年2月以來，台灣已進口總額49億美元（約新台幣1493億元）俄羅斯石腦油，占該國出口的20%。

外交部下午發布新聞稿表示，長期以來，台灣政府與國際民主陣營緊密合作，對俄羅斯採取嚴格的高科技出口管制措施，迄已六度擴大管制清單，將3300個俄羅斯實體納入台灣出口管制範圍，並持續與美國、歐盟及其他理念相近國家保持高度合作。

外交部指出，相關報導所提及的輕油，目前並非台灣管制項目，然而台灣所有國營事業自2023年起已停止採購俄羅斯原油、輕油等相關產品。

外交部強調，將持續密切與美國、歐盟及國際民主陣營協調，若國際友盟國家對俄羅斯能源產品或其他項目有進一步管制措施，台灣將積極合作，展現台灣反對侵略、捍衛國際秩序的堅定決心。

