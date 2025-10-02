外交部：國營事業自2023年停止採購俄國原油產品
衛報報導，台灣成俄羅斯石腦油最大買家。外交部今天表示，台灣所有國營事業自2023年起已停止採購俄羅斯原油、輕油等產品，政府已六度擴大對俄高科技出口管制清單。
英國衛報引述芬蘭智庫「能源與清潔空氣研究中心」報告報導，自從2022年2月以來，台灣已進口總額49億美元（約新台幣1493億元）俄羅斯石腦油，占該國出口的20%。
外交部下午發布新聞稿表示，長期以來，台灣政府與國際民主陣營緊密合作，對俄羅斯採取嚴格的高科技出口管制措施，迄已六度擴大管制清單，將3300個俄羅斯實體納入台灣出口管制範圍，並持續與美國、歐盟及其他理念相近國家保持高度合作。
外交部指出，相關報導所提及的輕油，目前並非台灣管制項目，然而台灣所有國營事業自2023年起已停止採購俄羅斯原油、輕油等相關產品。
外交部強調，將持續密切與美國、歐盟及國際民主陣營協調，若國際友盟國家對俄羅斯能源產品或其他項目有進一步管制措施，台灣將積極合作，展現台灣反對侵略、捍衛國際秩序的堅定決心。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言