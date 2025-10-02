快訊

苗栗男持刀傷3人 國小女童遭挾持「左胸被刺傷」傷勢嚴重急救中

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人！苗栗男出獄又犯案 行凶後逃回家

聽新聞
0:00 / 0:00

2028總統大選取代賴清德最可能人選？ 陳其邁低調這樣說

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
沈政男指出，2028年總統選舉，民進黨當然人選是賴清德（右）；若屆時民調難看，出來挑戰現任者最可能的人就是陳其邁（左）。聯合報系資料照
沈政男指出，2028年總統選舉，民進黨當然人選是賴清德（右）；若屆時民調難看，出來挑戰現任者最可能的人就是陳其邁（左）。聯合報系資料照

遠見雜誌日前公布台灣8位政治人物好感度，台中市長盧秀燕居冠，賴清德總統排名第5，精神科醫師沈政男直言，陳其邁才是重點，上次類似調查僅陳其邁輸盧秀燕，但陳此次未被納入，2028年若要「換賴」，陳其邁是最有可能的人選。對此，陳其邁回應，這是天方夜譚，不可能的事情，他支持賴總統的改革。

遠見雜誌9月30日公布「台灣民心動向調查」，台中市長盧秀燕6.36分位居第1，台北市長蔣萬安6.14分排名第2，蔡英文第3、柯文哲第4、賴清德第5、朱立倫第6、卓榮泰第7、 黃國昌第8。

醫師沈政男分析，遠見4個月前做過類似調查，竟然現在又做了一次，奇怪的是，這次加入已經不是政治人物的蔡英文，上次有納入陳其邁，當時排名第2、僅次盧秀燕，這次卻未被納入，「題目是誰設計的？陳其邁，才是重點啊！」

沈也指出，2028年總統選舉，民進黨當然人選是賴清德，屆時若民調難看，有可能輸掉，誰說不會重演2019年的黨內初選事件，若要出來挑戰現任者，最可能的人就是陳其邁，「如果要換賴，當然就是陳其邁上去了。即使不是，賴清德之後的綠營接班人選也是非陳其邁莫屬」。

針對沈政男評論陳其邁人氣高，是未來2028可能換賴的人選一事。陳其邁受訪時不改低調，並表示「我想這是天方夜譚，不可能的事情，這個問題不用再問我，我支持賴總統的改革」。

近日一份政治人物好感度調查結果揭露後，醫師沈政男直言，不應該漏掉陳其邁，因為他是2028年挑戰賴清德的最可能的人選。圖／取自沈政男臉書
近日一份政治人物好感度調查結果揭露後，醫師沈政男直言，不應該漏掉陳其邁，因為他是2028年挑戰賴清德的最可能的人選。圖／取自沈政男臉書
醫師沈政男認為，陳其邁是2028挑戰賴清德的最可能人選。圖／取自沈政男臉書
醫師沈政男認為，陳其邁是2028挑戰賴清德的最可能人選。圖／取自沈政男臉書

陳其邁 賴清德 盧秀燕 沈政男 民進黨

延伸閱讀

綠批公帑塑造個人形象 盧秀燕：大家看得起樂於配合

首場參選高雄市長政策發表會 賴瑞隆主張205兵工廠興建大巨蛋

影／晶片五五恐台積電台中二期生變？盧秀燕：原擬今年底前開工

中捷車廂滿滿盧秀燕 綠批造神藍稱最佳行銷方式

相關新聞

光復族人車站月台這舉動表達謝意 暖哭鏟子超人

花蓮光復洪災進入第10天，連日來大批鏟子超人前進災區，賣力挖土力助災民；今天傍晚在光復車站又現感人一幕，幾位在地族人默默...

黃國昌控紙上公司挹注鏡傳媒2800萬美元 鏡週刊：詳實載於財報

民眾黨主席黃國昌今天秀出印有鏡週刊社長裴偉簽章的協議書，指出精鏡傳媒接受開曼群島紙上公司挹注超過2800萬美元，民進黨政...

2028總統大選取代賴清德最可能人選？ 陳其邁低調這樣說

遠見雜誌日前公布台灣8位政治人物好感度，台中市長盧秀燕居冠，賴清德總統排名第5，精神科醫師沈政男直言，陳其邁才是重點，上...

張惇涵酸黃國昌：公開透明絕非暗巷跟拍 正義不該靠追車尾燈

民眾黨主席黃國昌遭爆培養狗仔集團跟拍政治人物，包括前政委張景森、民進黨前秘書長林右昌、民眾黨前主席柯文哲都被傳出是受害者...

「裴偉裝傻」秀精鏡傳媒8.5億不明資金 黃國昌：民進黨要不要好好查

民眾黨主席黃國昌今天說，鏡週刊配合民進黨發動抹黑攻擊，指控凱思國際由他的姻親設立、背後有港資，意圖再度操作「黨檢媒三位一...

萊爾校長民調升因「他」吸走仇恨值？綠指國民黨幫大忙

「美麗島電子報」近日公布「9月國政民調」，賴清德總統在「執政滿意度」方面，有35.5%的民眾滿意其表現，其中8.2%很滿意、27.3%還算滿意，整體滿意度相較上個月增加4.5個百分點。對此「美麗島電子報」董事長吳子嘉坦言「跌破眼鏡」，藍綠人士則各有解讀……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。