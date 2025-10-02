2028總統大選取代賴清德最可能人選？ 陳其邁低調這樣說

遠見雜誌日前公布台灣8位政治人物好感度，台中市長盧秀燕居冠，賴清德總統排名第5，精神科醫師沈政男直言，陳其邁才是重點，上次類似調查僅陳其邁輸盧秀燕，但陳此次未被納入，2028年若要「換賴」，陳其邁是最有可能的人選。對此，陳其邁回應，這是天方夜譚，不可能的事情，他支持賴總統的改革。

遠見雜誌9月30日公布「台灣民心動向調查」，台中市長盧秀燕6.36分位居第1，台北市長蔣萬安6.14分排名第2，蔡英文第3、柯文哲第4、賴清德第5、朱立倫第6、卓榮泰第7、 黃國昌第8。

醫師沈政男分析，遠見4個月前做過類似調查，竟然現在又做了一次，奇怪的是，這次加入已經不是政治人物的蔡英文，上次有納入陳其邁，當時排名第2、僅次盧秀燕，這次卻未被納入，「題目是誰設計的？陳其邁，才是重點啊！」

沈也指出，2028年總統選舉，民進黨當然人選是賴清德，屆時若民調難看，有可能輸掉，誰說不會重演2019年的黨內初選事件，若要出來挑戰現任者，最可能的人就是陳其邁，「如果要換賴，當然就是陳其邁上去了。即使不是，賴清德之後的綠營接班人選也是非陳其邁莫屬」。

針對沈政男評論陳其邁人氣高，是未來2028可能換賴的人選一事。陳其邁受訪時不改低調，並表示「我想這是天方夜譚，不可能的事情，這個問題不用再問我，我支持賴總統的改革」。

近日一份政治人物好感度調查結果揭露後，醫師沈政男直言，不應該漏掉陳其邁，因為他是2028年挑戰賴清德的最可能的人選。

