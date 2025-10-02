2028總統大選取代賴清德最可能人選？ 陳其邁低調這樣說
遠見雜誌日前公布台灣8位政治人物好感度，台中市長盧秀燕居冠，賴清德總統排名第5，精神科醫師沈政男直言，陳其邁才是重點，上次類似調查僅陳其邁輸盧秀燕，但陳此次未被納入，2028年若要「換賴」，陳其邁是最有可能的人選。對此，陳其邁回應，這是天方夜譚，不可能的事情，他支持賴總統的改革。
遠見雜誌9月30日公布「台灣民心動向調查」，台中市長盧秀燕6.36分位居第1，台北市長蔣萬安6.14分排名第2，蔡英文第3、柯文哲第4、賴清德第5、朱立倫第6、卓榮泰第7、 黃國昌第8。
醫師沈政男分析，遠見4個月前做過類似調查，竟然現在又做了一次，奇怪的是，這次加入已經不是政治人物的蔡英文，上次有納入陳其邁，當時排名第2、僅次盧秀燕，這次卻未被納入，「題目是誰設計的？陳其邁，才是重點啊！」
沈也指出，2028年總統選舉，民進黨當然人選是賴清德，屆時若民調難看，有可能輸掉，誰說不會重演2019年的黨內初選事件，若要出來挑戰現任者，最可能的人就是陳其邁，「如果要換賴，當然就是陳其邁上去了。即使不是，賴清德之後的綠營接班人選也是非陳其邁莫屬」。
針對沈政男評論陳其邁人氣高，是未來2028可能換賴的人選一事。陳其邁受訪時不改低調，並表示「我想這是天方夜譚，不可能的事情，這個問題不用再問我，我支持賴總統的改革」。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言