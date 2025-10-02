張惇涵酸黃國昌：公開透明絕非暗巷跟拍 正義不該靠追車尾燈

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院秘書長張惇涵下午接受Yahoo TV網路節目「齊有此理」專訪。圖／Yahoo TV提供
行政院秘書長張惇涵下午接受Yahoo TV網路節目「齊有此理」專訪。圖／Yahoo TV提供

民眾黨主席黃國昌遭爆培養狗仔集團跟拍政治人物，包括前政委張景森民進黨前秘書長林右昌、民眾黨前主席柯文哲都被傳出是受害者。行政院秘書長張惇涵表示，他不擔心自己被跟拍，但跟拍這件事本身不對，這很清楚；他強調，公開透明絕非暗巷跟拍，正義是靠追真相，而非追車尾燈。

張惇涵下午接受Yahoo TV網路節目「齊有此理」專訪，被問到黃國昌狗仔事件，他說，他不知道自己有沒有被跟拍，但他的司機就是以前張景森的司機。他說，他不擔心自己會不會被跟拍，但跟拍這件事情是不對的，這很清楚。

張惇涵續指，他的身分不適合評論任何立委的行為，但他必須說，第一，有些人在護航此事，但如果是自己被跟拍，就不會講這種話；第二，如果這件事是任何民進黨政治人物所做，鐵定不是好下場；第三，公開透明絕非暗巷跟拍，正義是靠追真相，不是追車尾燈而來。

張惇涵表示，當這件事情漸漸有更多事實出來，拼湊更完整後，社會也會有公評。

張惇涵 張景森 民眾黨 黃國昌 民進黨 林右昌 柯文哲

