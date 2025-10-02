「裴偉裝傻」秀精鏡傳媒8.5億不明資金 黃國昌：民進黨要不要好好查

民眾黨主席黃國昌今天說，鏡週刊配合民進黨發動抹黑攻擊，指控凱思國際由他的姻親設立、背後有港資，意圖再度操作「黨檢媒三位一體」；然而精鏡傳媒才是擁有來源不明的海外資金，過去從開曼群島挹注超過2800萬美元，經過換算超過8.5億元新台幣，鏡週刊董事長裴偉只說無法確認資料是真是假，這是典型的裝傻說謊。

黃國昌在臉書發文指出，鏡週刊在毫無證據的情況下，指控凱思國際是由自己姻親設立、背後有港資，大搞抹紅的潑糞，意圖再度操作「黨檢媒三位一體」，「無恥的是要他們說清楚是哪一個姻親，拖了三天沒有人可以回答，只有繼續透過民進黨控制的綠媒散播錯假訊息。」

黃國昌也點名精鏡傳媒，過去從避稅天堂開曼群島的紙上公司MMG（Mirror Media Group Inc.）「挹注」超過2800萬美元，「以今天的利率換算，超過8.5億元新台幣」，裴偉當時面對媒體詢問，只說無法確認媒體手上的財報資料是真是假，這是典型的裝傻說謊。

黃國昌說，他敢這樣說自然是掌握真的原本，附圖有精鏡傳媒跟裴偉的印章，也有MMG負責人「Peir,Woei」的簽名，請問裴偉還敢繼續說謊嗎？按照鏡週刊的邏輯，這些來自海外紙上公司的「挹注」，有沒有港資的疑慮？有沒有中資的疑慮？民進黨政府要不要好好查查？

黃國昌指出，今年5月鏡週刊指派狗仔，跟拍經濟部前部長郭智輝與美國在台會會（AIT）官員餐敘，經濟部是否也應該趕快徹查，而那些自稱是公民團體的民進黨側翼，怎麼還不趕快告發違法鏡週刊國家安全法。

黃國昌說，現在裴偉跟鏡週刊一點都不擔心，因為已經緊緊抱著賴清德總統和總統府秘書長潘孟安的大腿，「有民進黨罩著，雙標早已是日常，鬥爭政敵才是真正目的。」

根據黃國昌出示照片，該公司為開曼群島的MMG（Mirror Media Group Inc.）。圖／取自黃國昌臉書 民眾黨主席黃國昌今天指控精鏡傳媒，過去從開曼群島的紙上公司「挹注」超過2800萬元美金。圖／取自黃國昌臉書

商品推薦