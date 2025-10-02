快訊

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

國民黨主席之爭白熱化！挺鄭麗文陣營民調曝 領先郝龍斌近13個百分點

獨／台中5億高中生案...夏男坐牢表現良好 獲選進外役監享返家探親福利

聽新聞
0:00 / 0:00

「裴偉裝傻」秀精鏡傳媒8.5億不明資金 黃國昌：民進黨要不要好好查

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
鏡週刊董事長裴偉。聯合報系資料照
鏡週刊董事長裴偉。聯合報系資料照

民眾黨主席黃國昌今天說，鏡週刊配合民進黨發動抹黑攻擊，指控凱思國際由他的姻親設立、背後有港資，意圖再度操作「黨檢媒三位一體」；然而精鏡傳媒才是擁有來源不明的海外資金，過去從開曼群島挹注超過2800萬美元，經過換算超過8.5億元新台幣，鏡週刊董事長裴偉只說無法確認資料是真是假，這是典型的裝傻說謊。

黃國昌在臉書發文指出，鏡週刊在毫無證據的情況下，指控凱思國際是由自己姻親設立、背後有港資，大搞抹紅的潑糞，意圖再度操作「黨檢媒三位一體」，「無恥的是要他們說清楚是哪一個姻親，拖了三天沒有人可以回答，只有繼續透過民進黨控制的綠媒散播錯假訊息。」

黃國昌也點名精鏡傳媒，過去從避稅天堂開曼群島的紙上公司MMG（Mirror Media Group Inc.）「挹注」超過2800萬美元，「以今天的利率換算，超過8.5億元新台幣」，裴偉當時面對媒體詢問，只說無法確認媒體手上的財報資料是真是假，這是典型的裝傻說謊。

黃國昌說，他敢這樣說自然是掌握真的原本，附圖有精鏡傳媒跟裴偉的印章，也有MMG負責人「Peir,Woei」的簽名，請問裴偉還敢繼續說謊嗎？按照鏡週刊的邏輯，這些來自海外紙上公司的「挹注」，有沒有港資的疑慮？有沒有中資的疑慮？民進黨政府要不要好好查查？

黃國昌指出，今年5月鏡週刊指派狗仔，跟拍經濟部前部長郭智輝與美國在台會會（AIT）官員餐敘，經濟部是否也應該趕快徹查，而那些自稱是公民團體的民進黨側翼，怎麼還不趕快告發違法鏡週刊國家安全法。

黃國昌說，現在裴偉跟鏡週刊一點都不擔心，因為已經緊緊抱著賴清德總統和總統府秘書長潘孟安的大腿，「有民進黨罩著，雙標早已是日常，鬥爭政敵才是真正目的。」

根據黃國昌出示照片，該公司為開曼群島的MMG（Mirror Media Group Inc.）。圖／取自黃國昌臉書
根據黃國昌出示照片，該公司為開曼群島的MMG（Mirror Media Group Inc.）。圖／取自黃國昌臉書
民眾黨主席黃國昌今天指控精鏡傳媒，過去從開曼群島的紙上公司「挹注」超過2800萬元美金。圖／取自黃國昌臉書
民眾黨主席黃國昌今天指控精鏡傳媒，過去從開曼群島的紙上公司「挹注」超過2800萬元美金。圖／取自黃國昌臉書

黃國昌 裴偉 民進黨

延伸閱讀

黃國昌遭爆養狗仔跟監 張景森列4罪狀：讓正義蒙羞

影／真的被跟了 黃國昌「跟」柯文哲同車出庭

柯文哲、黃國昌同車出庭！用行動回應「偷拍」 社群發文：真的被跟了

黃國昌被爆指揮狗仔跟拍柯文哲 兩人同步釋出「一前一後」同框照反諷

相關新聞

一支採龍眼木梯子....救光復鄉20多人還有2隻貓

花蓮光復鄉洪災已知18死，仍有6人失聯，但也有數百人受困獲救，今天傳出暖心故事，一支採收龍眼用的木梯子，在23日泥流最湍...

張惇涵酸黃國昌：公開透明絕非暗巷跟拍 正義不該靠追車尾燈

民眾黨主席黃國昌遭爆培養狗仔集團跟拍政治人物，包括前政委張景森、民進黨前秘書長林右昌、民眾黨前主席柯文哲都被傳出是受害者...

「裴偉裝傻」秀精鏡傳媒8.5億不明資金 黃國昌：民進黨要不要好好查

民眾黨主席黃國昌今天說，鏡週刊配合民進黨發動抹黑攻擊，指控凱思國際由他的姻親設立、背後有港資，意圖再度操作「黨檢媒三位一...

萊爾校長民調升因「他」吸走仇恨值？綠指國民黨幫大忙

「美麗島電子報」近日公布「9月國政民調」，賴清德總統在「執政滿意度」方面，有35.5%的民眾滿意其表現，其中8.2%很滿意、27.3%還算滿意，整體滿意度相較上個月增加4.5個百分點。對此「美麗島電子報」董事長吳子嘉坦言「跌破眼鏡」，藍綠人士則各有解讀……

【重磅快評】美國都未必為台出兵 林佳龍和謝日升幹嘛寄希望歐洲？

國防部參謀本部情報參謀次長謝日升出現在「華沙安全論壇」，他在論壇上發言表示，台北正密切關注烏克蘭戰爭。並警告，烏克蘭的失...

藍立法研討會聚焦財劃法 還未定調是否對總預算提復議

國民黨今午在國政基金會（國民黨智庫）舉辦「立法實務研討會」，討論立法院本會期優先法案及總預算案審議問題，外界關注國民黨立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。