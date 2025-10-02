【重磅快評】美國都未必為台出兵 林佳龍和謝日升幹嘛寄希望歐洲？

國防部參謀本部情報參謀次長謝日升出現在「華沙安全論壇」，他在論壇上發言表示，台北正密切關注烏克蘭戰爭。並警告，烏克蘭的失敗將預示著中國可以對台灣採取更強硬的攻勢。

他又說，「如果中國對台灣採取行動，而俄羅斯加大對烏克蘭的攻勢，世界可能會面臨兩線地緣政治危機。」但他接著卻提出一個不太合邏輯的建議說：「今天的歐洲正在為自己的安全而戰。但如果你們幫助我們，我們就能阻止印度 ─太平洋地區爆發戰爭的可能性。」

謝日升的意思是，歐洲在自顧不暇的此刻，還要是「撥冗」一下，幫台北去阻止北京的武力侵犯。要不然，民主的防線就要面臨兩線作戰的窘境，甚至走向崩潰的危機。

這口吻與外交部長林佳龍兩天前在同一個論壇上的致詞一致。當時林佳龍問了一句：「台灣準備好了，歐洲準備好了嗎？」這個問題之前，他先提了一個前提概念就是：「如果沒有自由開放的印太地區，歐洲—大西洋地區的安全將面臨進一步挑戰」。

換言之，謝日升與林佳龍都在試圖為歐洲人建構一個概念即：歐洲大西洋的安全與印度太平洋的安全是唇齒相依、榮辱與共的。兩者一榮俱榮、一損俱損，因雙方有一個共同的敵人，即俄、中加上伊朗、朝鮮的所謂「邪惡軸心」。

但這個樸實的想法不但太過一廂情願，接近於夢幻；可能連如今的地緣態勢都缺乏足夠現實的理解。

眾所周知，曾經試圖將北約與印太的安全掛鉤的是美國未能連任的前總統拜登。他試圖讓提供歐洲安全的北約的力量伸進印太區域，與日、韓及澳大利亞的軍事部門產生連結，進而成為一個全球性的安全同盟，而或許台灣的安全可被一併納入其中。

但這一原屬於「瞌睡喬」拜登的構思早就被今年上台的川普直接拋棄了。川普如今不僅已放棄對烏克蘭的安全承諾，要歐洲自己去扮演協助烏克蘭防衛的主角兒。更狠的是，為了不當冤大頭，川普還將援助愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛等三個波羅的海小國的援助款都砍了。

當歐洲自身都因為川普的食言與背信，正在惶惶不可終日的時刻，台灣的官員跑去華沙說：你們還是要照顧遠東的這個小老弟的安全，因為台灣可是有著半導體製造的壟斷性優勢，坐擁全球高科技產業的「基石」，所以你們絕不能坐視這一繫著西方科技霸權核心的島嶼殞落。就算這話說得切中情理，甚至是其情可憫，歐洲人恐怕也只能「聽著藐藐」。

首先，在地緣政治上，台灣的安全被一貫認為是華盛頓的責任區，歐洲人從未覺得他們背負台灣安全的任何義務。其次，就算布魯塞爾真心感到必須為台灣出點力，也必然因為地理上的鞭長莫及，而毫不猶豫地選擇兩手一攤。

第三，更關鍵的是，北京在9月3日的大閱兵所展示令人目不暇給的各型武器，以及9月22日釋出的福建艦對第五代隱形戰機及預警機的電磁彈射鏡頭，都會讓歐洲人望而興嘆並且卻步。

所以，在歐洲的內陸呼喊一個遠東島嶼的安危，無論其初衷如何真誠與熱切，都猶如刻舟求劍，甚至近乎痴騃。

如果執政的民進黨政府花些心思去注意眼下世界的實境會發現，歐洲正不但被美國疏遠、還被刻意地以關稅進行剝削。亦即，在謝日升與林佳龍腦海中的西方與民主陣線裡，正在或已經發生了深刻的、難以癒合的裂痕。

此外，謝日升的提法中，只注意到有一條防線在俄烏戰場，接著瞬間就跳轉到台海這一頭，彷彿地球除此兩端一切無恙。完全忽略了另有一條真正的人道防線在中東，一場屠戮正在如火如荼地上演。而歐洲包括英、法與西班牙等都試以外交承認巴勒斯坦的作為牽制以色列的手段。然而，當他們派出人道救援船隻試圖拯救加薩饑餓的人民，卻在地中海就被以色列全數堵截，而他們卻拿以色列一點辦法都沒有。

那麼，若台海真地闢出了另一個新的戰場，對以色列都只能徒呼負負的歐洲，還真的會派來戰艦協防台灣嗎？

在林佳龍以及他的上司賴清德諸多談話的語彙中，總是不忘提及民主與威權的對抗。但這種對全球格局採取的冷戰式的思維與敘事，早就無法在當今的地緣現實中，被當成可以運作的公式、或規則。

只需一個簡單的問題就足以讓人看清真相，亦即：究竟是台灣的民主體制會讓歐洲不捨千里地要為台灣而戰，還是作為歐盟最大貿易夥伴的中國大陸，將會讓歐洲放棄台灣？答案恐怕是歐洲連祭出嚴厲制裁，都會首鼠兩端。

台灣的安全顯然不是靠多少虛浮、單薄的安全同盟，以及採買了多少武器就能確保。尋求與北京對話，並進行有意義的兩岸談判才是台灣應循的正途。

就不說歐洲了，賴清德及民進黨難道不清楚，貝森特與魯特尼克都急著要將台積電的高階製程產能搬去美國，甚至至少要搬走一半，並不只是為了美國需要非凡的晶片製造能力而已，更是為了一旦台海戰火燒起，美國可以毫無心理負擔地拋棄台灣？

連護國神山都沒法讓美國非保台不可，更遑論遠在天邊的歐洲了。就算烏克蘭最終打贏了這場戰爭，趕走了俄羅斯，也不保證歐洲會為台灣派出一個士兵。

