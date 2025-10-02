藍立法研討會聚焦財劃法 還未定調是否對總預算提復議

國民黨今午在國政基金會（國民黨智庫）舉辦「立法實務研討會」，討論立法院本會期優先法案及總預算案審議問題，外界關注國民黨立法院黨團接下來是否會對明年總預算提「復議」。國民黨團總召傅崐萁表示，行政院對很多立院通過法案都不執行，立法院若接受如此總預算，乾脆廢掉算了；至於是否會對總預算提「復議」，傅崐萁僅說，還要再討論。

傅崐萁表示，財劃法一定要修，主計總處很奇怪，去年看得懂，今年看不懂，那國民黨團就把看不懂的地方修好，「一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算」，這是法律行為，政府怎麼可以超越法律行為？裁量權沒有這麼大，如此高於法律行為，當然不能同意。

傅崐萁提到，所有三讀通過的法律，包括軍人、警消加薪等，尤其現在花蓮堰塞湖悲劇，這些都由軍警消幫忙，立法院通過的相關法案，總統府都公告了，但行政院還是不執行；立法院若接受行政院這樣的總預算，那立法院就廢掉算了。至於是否會對明年總預算提「復議」，傅崐萁則僅說，還要再討論。

國民黨立委羅明才也說，今年又大幅成長1000多億元，當中給地方的補助是減少的，這就是在玩數字遊戲，所以明年度部分還是要謹慎來看當中不合理的地方，比如現在兩岸交流大幅減少，海基會預算又增加很多，是人的問題還是其他支出問題？國民黨立委都會嚴格審查，這是該用則用、該編則編，可能要多花時間做仔細討論。另一名國民黨立委則說，其實總預算部分沒有討論太多，並沒有太多人發表意見，不過這會期會回歸委員會中心主義，不會通刪，這大家有共識。 國民黨今天舉行立法實務研討會，由國民黨團總召傅崐萁（右）主持，立法院長韓國瑜（中）、國民黨秘書長黃健庭（左）出席致詞。記者胡經周／攝影

