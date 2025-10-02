吳怡農認了有意選台北市長 喊話民進黨中央：目前沒必要急著啟動選舉

民進黨昨天召開選舉對策委員會，盤點2026大選各選區潛在人選狀況，其中台北市包括議員苗博雅、壯闊台灣創辦人吳怡農都被點名。吳怡農今天表示，他持續建議選對會再斟酌，是否需要趕在年底前完成提名，因為距離投票還有一年多，以台北市的情況來看，沒有必要急著啟動選舉。

吳怡農指出，他確實會爭取機會服務市民，也相信社會需要翻過烏煙瘴氣政治的一頁。不過目前沒必要急著啟動選舉。目前花蓮仍在災後復原階段，壯闊台灣的團隊與志工夥伴正持續投入重建與援助工作。

吳怡農說，希望社會能夠多關注災區基礎建設的修復、居民心靈的安定，以及更完善的防災準備，避免類似的災害再次發生，相信這些才是此刻大家最掛心的事情。

