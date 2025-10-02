聽新聞
0:00 / 0:00
吳怡農認了有意選台北市長 喊話民進黨中央：目前沒必要急著啟動選舉
民進黨昨天召開選舉對策委員會，盤點2026大選各選區潛在人選狀況，其中台北市包括議員苗博雅、壯闊台灣創辦人吳怡農都被點名。吳怡農今天表示，他持續建議選對會再斟酌，是否需要趕在年底前完成提名，因為距離投票還有一年多，以台北市的情況來看，沒有必要急著啟動選舉。
吳怡農指出，他確實會爭取機會服務市民，也相信社會需要翻過烏煙瘴氣政治的一頁。不過目前沒必要急著啟動選舉。目前花蓮仍在災後復原階段，壯闊台灣的團隊與志工夥伴正持續投入重建與援助工作。
吳怡農說，希望社會能夠多關注災區基礎建設的修復、居民心靈的安定，以及更完善的防災準備，避免類似的災害再次發生，相信這些才是此刻大家最掛心的事情。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言