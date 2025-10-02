快訊

吳怡農認了有意選台北市長 喊話民進黨中央：目前沒必要急著啟動選舉

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
壯闊台灣創辦人吳怡農。聯合報系資料照

民進黨昨天召開選舉對策委員會，盤點2026大選各選區潛在人選狀況，其中台北市包括議員苗博雅、壯闊台灣創辦人吳怡農都被點名。吳怡農今天表示，他持續建議選對會再斟酌，是否需要趕在年底前完成提名，因為距離投票還有一年多，以台北市的情況來看，沒有必要急著啟動選舉。

吳怡農指出，他確實會爭取機會服務市民，也相信社會需要翻過烏煙瘴氣政治的一頁。不過目前沒必要急著啟動選舉。目前花蓮仍在災後復原階段，壯闊台灣的團隊與志工夥伴正持續投入重建與援助工作。

吳怡農說，希望社會能夠多關注災區基礎建設的修復、居民心靈的安定，以及更完善的防災準備，避免類似的災害再次發生，相信這些才是此刻大家最掛心的事情。

吳怡農 民進黨

柯文哲一系列「再攻擊」偵查筆錄不當 黃景茂證：我沒講過奉交下

台北地院審理京華城案今傳喚台北市都發局前局長黃景茂作證，民眾黨前主席柯文哲的辯護人認黃簽准陳情案送都委會作筆錄稱「我知道...

一支採龍眼木梯子....救光復鄉20多人還有2隻貓

花蓮光復鄉洪災已知18死，仍有6人失聯，但也有數百人受困獲救，今天傳出暖心故事，一支採收龍眼用的木梯子，在23日泥流最湍...

柯文哲試吃館長月餅...卻拿監獄的飯來比 他開庭笑說「又負面工商了」

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今傳喚時任都市發展局長黃景茂作證，並傳民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議...

【重磅快評】美國都未必為台出兵 林佳龍和謝日升幹嘛寄希望歐洲？

國防部參謀本部情報參謀次長謝日升出現在「華沙安全論壇」，他在論壇上發言表示，台北正密切關注烏克蘭戰爭。並警告，烏克蘭的失...

藍立法研討會聚焦財劃法 還未定調是否對總預算提復議

國民黨今午在國政基金會（國民黨智庫）舉辦「立法實務研討會」，討論立法院本會期優先法案及總預算案審議問題，外界關注國民黨立...

