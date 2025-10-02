中常委質疑黨內訪日頻繁 朱立倫：友日立場堅定

快訊

中央社／ 台北2日電

立法院長韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁近期分別率團赴日訪問，遭國民黨中常委何鷹鷺批評。國民黨主席朱立倫今天說，國民黨的路線一向是親美、友日、和陸，雖然黨內有不同聲音，但黨的立場堅定，就是台日能有密切交流。

何鷹鷺昨天在國民黨中常會後主動對媒體表示，當年日本侵略中國，國共兩黨合作抗日，現在某些人卻帶團跑去日本，到底什麼意思。

國民黨下午召開立法實務研討會，朱立倫受訪表示，國民黨的路線一向是親美、友日、和陸，這是國民黨堅定的立場。

朱立倫也說，這段時間，日本的國會議員或是日本很多重要人士都到國民黨訪問，這次韓國瑜帶團到日本訪問非常成功，黨內一定會有不同的聲音，但是國民黨的立場是堅定支持台日密切交流。

談到對立法院新會期的期許，朱立倫說，經過上會期到大罷免的紛擾，民眾最希望的就是朝野和諧，全力推動重要的民生法案。國民黨本就是最重視民生，也希望民進黨放下鬥爭的本質，好好為民眾的福祉思考，大家一起努力，推動重要的法案與預算。

國民黨主席將於18日改選，不連任的朱立倫是最後一次以主席身分參與立法實務研討會。朱立倫說，他永遠是國民黨黨員，跟所有立委一起打拚。和大家已經拚了4年，成果是屬於全體立委、縣市長以及黨務工作人員。

