綠批公帑塑造個人形象 盧秀燕：大家看得起樂於配合

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳俞融（左）與陳淑華表示，市府一邊喊著「沒錢」卻不斷花錢包裝市長個人形象。圖／陳俞融提供
台中市議會今針對市府宣傳經費作專案報告，民進黨議員批評，市府將龐大公帑用於塑造市長盧秀燕個人形象，另水蜜桃廣告「市長的臉比水蜜桃還大」。國民黨議員則認為市長好感度高，代言可省一筆費用，為何為反對而反對。盧秀燕表示，只要是合法「謝謝大家看得起我」她樂於配合行銷。

民進黨議員陳淑華指出，光是一場巨蛋動土典禮宣傳費就高達720萬元，但市府一年編列反詐騙宣導預算僅9.5萬元，凸顯公務與個人包裝之間的巨大落差。

陳淑華表示，市府各局處廣告宣傳幾乎都以市長大頭貼為主，從公車、捷運、觀光巴士，到市場、活動中心、機關大樓甚至校園，都能見到盧秀燕影像，「市民走到哪裡都看到盧秀燕」。另教育局依新聞局公文要求各校利用LED看板及電視牆播放市長政績影片，形同將校園行政中立拋諸腦後，「教育設備淪為個人宣傳工具」，卻遲遲不願推動免費營養午餐。

同黨籍議員陳俞融則指出，市府每年花費超過二千五百萬元在各地「鋪天蓋地」放置市長肖像，但效益有限，市民未見受益。他強調，從學校LED看板到國慶晚會捷運列車廣告，全都是盧秀燕個人形象照，呼籲市府應停止浪費公帑。

議員張家銨表示，教育局日前發給教師的教師節卡片，卡片內容滿滿都是「市長政績」，而非祝福，質疑這樣的廣宣反而引發反感。她還說，農業局今年在台北市包下超過 200 輛計程車廣告，宣傳梨山水蜜桃，卻大大印上市長的臉，宣傳效益令人懷疑。

對此，國民黨議員黃佳恬則替市長緩頰，認為盧秀燕本身就是「流量密碼」，曾在活動中無意展示使用的防曬噴霧、粉底液，就引發市場搶購潮，「市府不用額外花錢找代言人，市長本身就能帶動人氣與行銷效果」。

盧秀燕則回應，自己樂於為城市行銷。她舉例，地方特產、水果或燈會活動，市長出席即具辨識度，對提升城市能見度有幫助。盧表示，無論是局處或民間邀請，只要合法且有助城市推廣，她都願意代言，「謝謝大家看得起我」。至於外界質疑她收取代言費，盧強調「若有人公開指控，她將提告維護清白」。

盧秀燕表示，以水蜜桃為例，台中高雄苗栗都有產地，你看到哪一位市長行銷，就知道是那個縣市的水蜜桃，辨識度高。

台中市長盧秀燕表示，大家看得起！只要合法樂於配合行銷。記者陳秋雲／攝影
台中市議員張家銨質疑市府廣宣費以宣傳市長個人為主。圖／張家銨提供
一支採龍眼木梯子....救光復鄉20多人還有2隻貓

花蓮光復鄉洪災已知18死，仍有6人失聯，但也有數百人受困獲救，今天傳出暖心故事，一支採收龍眼用的木梯子，在23日泥流最湍...

柯文哲試吃館長月餅...卻拿監獄的飯來比 他開庭笑說「又負面工商了」

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今傳喚時任都市發展局長黃景茂作證，並傳民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議...

凌濤批撤離決策延誤13小時 劉世芳秀通聯：真相只有一個

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，國民黨國政基金會副執行長凌濤質疑，內政部延遲發布紅色警戒通報長達13小時。內政部長劉世...

【重磅快評】美國都未必為台出兵 林佳龍和謝日升幹嘛寄希望歐洲？

國防部參謀本部情報參謀次長謝日升出現在「華沙安全論壇」，他在論壇上發言表示，台北正密切關注烏克蘭戰爭。並警告，烏克蘭的失...

藍立法研討會聚焦財劃法 還未定調是否對總預算提復議

國民黨今午在國政基金會（國民黨智庫）舉辦「立法實務研討會」，討論立法院本會期優先法案及總預算案審議問題，外界關注國民黨立...

吳怡農認了有意選台北市長 喊話民進黨中央：目前沒必要急著啟動選舉

民進黨昨天召開選舉對策委員會，盤點2026大選各選區潛在人選狀況，其中台北市包括議員苗博雅、壯闊台灣創辦人吳怡農都被點名...

