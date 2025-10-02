綠批公帑塑造個人形象 盧秀燕：大家看得起樂於配合

台中市議會今針對市府宣傳經費作專案報告，民進黨議員批評，市府將龐大公帑用於塑造市長盧秀燕個人形象，另水蜜桃廣告「市長的臉比水蜜桃還大」。國民黨議員則認為市長好感度高，代言可省一筆費用，為何為反對而反對。盧秀燕表示，只要是合法「謝謝大家看得起我」她樂於配合行銷。

民進黨議員陳淑華指出，光是一場巨蛋動土典禮宣傳費就高達720萬元，但市府一年編列反詐騙宣導預算僅9.5萬元，凸顯公務與個人包裝之間的巨大落差。

陳淑華表示，市府各局處廣告宣傳幾乎都以市長大頭貼為主，從公車、捷運、觀光巴士，到市場、活動中心、機關大樓甚至校園，都能見到盧秀燕影像，「市民走到哪裡都看到盧秀燕」。另教育局依新聞局公文要求各校利用LED看板及電視牆播放市長政績影片，形同將校園行政中立拋諸腦後，「教育設備淪為個人宣傳工具」，卻遲遲不願推動免費營養午餐。

同黨籍議員陳俞融則指出，市府每年花費超過二千五百萬元在各地「鋪天蓋地」放置市長肖像，但效益有限，市民未見受益。他強調，從學校LED看板到國慶晚會捷運列車廣告，全都是盧秀燕個人形象照，呼籲市府應停止浪費公帑。

議員張家銨表示，教育局日前發給教師的教師節卡片，卡片內容滿滿都是「市長政績」，而非祝福，質疑這樣的廣宣反而引發反感。她還說，農業局今年在台北市包下超過 200 輛計程車廣告，宣傳梨山水蜜桃，卻大大印上市長的臉，宣傳效益令人懷疑。

對此，國民黨議員黃佳恬則替市長緩頰，認為盧秀燕本身就是「流量密碼」，曾在活動中無意展示使用的防曬噴霧、粉底液，就引發市場搶購潮，「市府不用額外花錢找代言人，市長本身就能帶動人氣與行銷效果」。

盧秀燕則回應，自己樂於為城市行銷。她舉例，地方特產、水果或燈會活動，市長出席即具辨識度，對提升城市能見度有幫助。盧表示，無論是局處或民間邀請，只要合法且有助城市推廣，她都願意代言，「謝謝大家看得起我」。至於外界質疑她收取代言費，盧強調「若有人公開指控，她將提告維護清白」。

盧秀燕表示，以水蜜桃為例，台中高雄苗栗都有產地，你看到哪一位市長行銷，就知道是那個縣市的水蜜桃，辨識度高。 台中市長盧秀燕表示，大家看得起！只要合法樂於配合行銷。記者陳秋雲／攝影 台中市議員張家銨質疑市府廣宣費以宣傳市長個人為主。圖／張家銨提供

