一支採龍眼木梯子....救光復鄉20多人還有2隻貓

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮光復鄉災區今天傳出暖心故事，一支放在屋前採收龍眼用的木梯子，在最危急時救了20多人性命，王姓屋主則說，是龍眼樹救了大家。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉災區今天傳出暖心故事，一支放在屋前採收龍眼用的木梯子，在最危急時救了20多人性命，王姓屋主則說，是龍眼樹救了大家。記者王燕華／攝影

花蓮光復鄉洪災已知18死，仍有6人失聯，但也有數百人受困獲救，今天傳出暖心故事，一支採收龍眼用的木梯子，在23日泥流最湍急的當下，救了20多人，還有2隻貓。

這支梯子當時放在光復鄉中正路1段及林森路口一處平房外，是王姓屋主在颱風來前採收龍眼後留下，洪災發生前，他驅車到豐濱鄉工寮避難，人並不在屋內。

因梯子而保住性命的王姓婦人回憶，23日當天她見雨勢小，與丈夫回到中正路店面餵貓、救援奶貓，聽到警車大聲廣播洪水來了，要大家趕快到2、3樓避難。

她和丈夫趕緊上車想逃走，但驚慌逃離的車陣大排長龍，開了10分鐘才移動200公尺，水已經從腳趾頭淹到半個輪胎高。

她說，當時有一名年輕人棄車，抓著這支木梯子爬上屋頂，還要大家一起爬上去。她和丈夫也想抓住木梯，但泥流水已淹到腰部，水流相當湍急，根本站不住，只好抓住附近的樹木。

靠木梯逃上屋頂的年輕人見情況危急，抓起屋頂上放置的木棧板，搭在屋旁雨棚、圍牆上，連成一條逃命梯，讓王姓婦人與丈夫可以爬上屋頂，就這樣子陸續救了20多人，一群人在屋頂困了3個小時，直到當晚8時許終於脫困，大家感謝年輕人伸援手，也說「還好有這支木梯子」。

王姓屋主在洪水退去後返家查看，遇到有人向他「謝謝救命梯」，得知此事，他很不好意思地說，不是我的功勞，是採收龍眼後隨手放置，「應該說是龍眼樹救了大家」。

花蓮光復鄉災區今天傳出暖心故事，一支放在屋前採收龍眼用的木梯子，在最危急時救了20多人性命。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉災區今天傳出暖心故事，一支放在屋前採收龍眼用的木梯子，在最危急時救了20多人性命。記者王燕華／攝影

丈夫 年輕人 中正路

