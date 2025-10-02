韓國瑜勉藍委挺過罷免要謙卑 感謝人民再給一次機會

立法院新會期開議，國民黨今天召開立法實務研討會，立法院長韓國瑜表示，許多國民黨立委經歷大罷免試煉，這時不該有勝利的喜悅，更應該有謙卑的心情，感謝台灣人民睜大眼睛，給大家再一次服務機會。

國民黨今天下午在智庫召開立法實務研討會，韓國瑜致詞時說，一眨眼3個會期過去，相信大家感慨良多，現場很多國民黨立委經歷大罷免試煉，台灣人民熱情支持，讓所有立委順利度過大罷免這關。

韓國瑜強調，這時大家不應該有勝利的喜悅，更應該有謙卑的心情，感謝台灣人民給大家再一次服務機會，也感謝人民睜大眼睛，看得出優秀的立委、黨團是以人民權益為問政目標，大家要心存感恩；展望未來會期，挑戰不亞於前3個會期，包括總預算案、營業基金、特別條例追加預算、人事同意權等，大家肩膀上責任愈來愈重大。

韓國瑜提到，近日天災人禍幾乎不斷，2、3個月前雲嘉南地區的大水災還沒結束，又發生花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，再加上美國關稅、中共軍演，國內外的事情幾乎沒停過，地緣政治衝突愈發緊張。

韓國瑜表示，拜託大家在緊要關頭，把份內工作做好，做出幾份光榮成績單，讓人民感受到，雖然是在野，但心心念念都是台灣人民福祉，也願意用在野的力量，全力督促政府，讓國家走上正軌，這是他內心深切期盼。

韓國瑜說，立法院長3大職責在身上，主持院會、朝野協商、國會外交，他跟副院長江啟臣接見4000位以上國外重要領袖，希望外賓對台灣留下好印象；未來也希望黨團能根據每個立委的興趣跟責任，把握有限時間資源，認定責任區，多跟海外僑民、世界各國政要保持聯絡。

韓國瑜舉例，國民黨立委萬美玲昨天跟奧地利國會議員會面，萬美玲說台灣人生這麼多小孩，要感謝奧地利，因為很多台灣人度蜜月都到維也納，很多人在那懷孕，奧地利國會議員聽完笑得很開心，大家一團和樂。希望大家多跟國外交往，這是很重要的，也是國會議員的責任。（編輯：翟思嘉、蘇志宗）1131002

