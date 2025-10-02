韓國瑜勉藍委挺過罷免要謙卑 感謝人民再給一次機會

快訊

中央社／ 台北2日電

立法院新會期開議，國民黨今天召開立法實務研討會，立法院長韓國瑜表示，許多國民黨立委經歷大罷免試煉，這時不該有勝利的喜悅，更應該有謙卑的心情，感謝台灣人民睜大眼睛，給大家再一次服務機會。

國民黨今天下午在智庫召開立法實務研討會，韓國瑜致詞時說，一眨眼3個會期過去，相信大家感慨良多，現場很多國民黨立委經歷大罷免試煉，台灣人民熱情支持，讓所有立委順利度過大罷免這關。

韓國瑜強調，這時大家不應該有勝利的喜悅，更應該有謙卑的心情，感謝台灣人民給大家再一次服務機會，也感謝人民睜大眼睛，看得出優秀的立委、黨團是以人民權益為問政目標，大家要心存感恩；展望未來會期，挑戰不亞於前3個會期，包括總預算案、營業基金、特別條例追加預算、人事同意權等，大家肩膀上責任愈來愈重大。

韓國瑜提到，近日天災人禍幾乎不斷，2、3個月前雲嘉南地區的大水災還沒結束，又發生花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，再加上美國關稅、中共軍演，國內外的事情幾乎沒停過，地緣政治衝突愈發緊張。

韓國瑜表示，拜託大家在緊要關頭，把份內工作做好，做出幾份光榮成績單，讓人民感受到，雖然是在野，但心心念念都是台灣人民福祉，也願意用在野的力量，全力督促政府，讓國家走上正軌，這是他內心深切期盼。

韓國瑜說，立法院長3大職責在身上，主持院會、朝野協商、國會外交，他跟副院長江啟臣接見4000位以上國外重要領袖，希望外賓對台灣留下好印象；未來也希望黨團能根據每個立委的興趣跟責任，把握有限時間資源，認定責任區，多跟海外僑民、世界各國政要保持聯絡。

韓國瑜舉例，國民黨立委萬美玲昨天跟奧地利國會議員會面，萬美玲說台灣人生這麼多小孩，要感謝奧地利，因為很多台灣人度蜜月都到維也納，很多人在那懷孕，奧地利國會議員聽完笑得很開心，大家一團和樂。希望大家多跟國外交往，這是很重要的，也是國會議員的責任。（編輯：翟思嘉、蘇志宗）1131002

相關新聞

一支採龍眼木梯子....救光復鄉20多人還有2隻貓

花蓮光復鄉洪災已知18死，仍有6人失聯，但也有數百人受困獲救，今天傳出暖心故事，一支採收龍眼用的木梯子，在23日泥流最湍...

柯文哲試吃館長月餅...卻拿監獄的飯來比 他開庭笑說「又負面工商了」

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今傳喚時任都市發展局長黃景茂作證，並傳民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議...

【重磅快評】美國都未必為台出兵 林佳龍和謝日升幹嘛寄希望歐洲？

國防部參謀本部情報參謀次長謝日升出現在「華沙安全論壇」，他在論壇上發言表示，台北正密切關注烏克蘭戰爭。並警告，烏克蘭的失...

藍立法研討會聚焦財劃法 還未定調是否對總預算提復議

國民黨今午在國政基金會（國民黨智庫）舉辦「立法實務研討會」，討論立法院本會期優先法案及總預算案審議問題，外界關注國民黨立...

吳怡農認了有意選台北市長 喊話民進黨中央：目前沒必要急著啟動選舉

民進黨昨天召開選舉對策委員會，盤點2026大選各選區潛在人選狀況，其中台北市包括議員苗博雅、壯闊台灣創辦人吳怡農都被點名...

綠批公帑塑造個人形象 盧秀燕：大家看得起樂於配合

台中市議會今針對市府宣傳經費作專案報告，民進黨議員批評，市府將龐大公帑用於塑造市長盧秀燕個人形象，另水蜜桃廣告「市長的臉...

