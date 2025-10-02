快訊

輝達進駐T17、18面臨破局？知情人士：北市仍有「2塊地」可參考

中度磁暴來了！下午2時起12小時 氣象署示警無線電通訊等恐短暫中斷

整理包／中秋節全台烤肉！各縣市限時開烤區總覽 誤踩禁地最高罰百萬

國民黨團優先法案共24案 納停砍公教年金2案

中央社／ 台北2日電

國民黨團今天公布立法院新會期的優先法案，共計24案，包括因應花蓮洪災的堰塞湖潰決災後重建特別條例草案。針對停砍公教年金有2案，分別是公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹法等。

第11屆立法院第4會期已在日前開議，國民黨今天在智庫舉辦立法實務研討會，包括國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、國民黨秘書長黃健庭、智庫執行長柯志恩、黨團總召傅崐萁、書記長羅智強、首席副書記長林沛祥等人，均到場出席。

國民黨在立法院新會期所提的優先法案共有24案，包括內政委員會6案、社會福利及衛生環境委員會4案、經濟、財政、教育及文化委員會各3案、司法及法制委員會、交通委員會各2案，外交及國防委員會1案。

有鑒於花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，光復鄉災情嚴重，受災戶超過1500戶，國民黨團將「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建特別條例草案」列為優先法案，編列特別預算，辦理災區復原重建工作，並明定災區發給津貼、補助、救助、慰助金等資格條件、金額等事項。

針對停砍公教年金，國民黨團也將公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹法等列為優先法案，將年金重新隨同在職人員薪俸調整，並停止所得替代率的逐年降低。

而為避免行政院逕自刪減地方政府的一般性補助款，國民黨團將財政收支劃分法部分條文修正草案，列為優先法案，明定中央對地方一般性補助款與計畫性補助款的權責，化解中央與地方紛爭。

另外，為配合財劃法修正上路，國民黨團也將地方制度法部分條文修正草案列為優先法案，明定直轄市政府得置副市長3人、縣市政府得置副縣長3人，並自明年元旦施行。

而為將總統選舉修正為二輪絕對多數制，國民黨團也將國民黨立委翁曉玲所提的總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案，列為優先法案。

針對高雄大樹區統嶺段案、美濃區案等違法開發，盜採砂石等情事再次發生，國民黨團將土石採取法部分條文、山坡地保育條例部分條文、水土保持法部分條文修正草案，列為優先法案。

國民黨 法案 資遣

延伸閱讀

比停砍軍公教年金還急 花蓮災後重建特別條例藍列最優先法案

空勤飛到馬太鞍堰塞湖投3個水位浮標！林保署解釋為這目的

藍踢爆環管署長洪災期間赴歐還凹機場禮遇 環境部：已請政風啟動調查

藍委爆：環管署長洪災期間與廠商赴歐爽玩 還凹機場禮遇

相關新聞

一支採龍眼木梯子....救光復鄉20多人還有2隻貓

花蓮光復鄉洪災已知18死，仍有6人失聯，但也有數百人受困獲救，今天傳出暖心故事，一支採收龍眼用的木梯子，在23日泥流最湍...

柯文哲試吃館長月餅...卻拿監獄的飯來比 他開庭笑說「又負面工商了」

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今傳喚時任都市發展局長黃景茂作證，並傳民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議...

【重磅快評】美國都未必為台出兵 林佳龍和謝日升幹嘛寄希望歐洲？

國防部參謀本部情報參謀次長謝日升出現在「華沙安全論壇」，他在論壇上發言表示，台北正密切關注烏克蘭戰爭。並警告，烏克蘭的失...

藍立法研討會聚焦財劃法 還未定調是否對總預算提復議

國民黨今午在國政基金會（國民黨智庫）舉辦「立法實務研討會」，討論立法院本會期優先法案及總預算案審議問題，外界關注國民黨立...

吳怡農認了有意選台北市長 喊話民進黨中央：目前沒必要急著啟動選舉

民進黨昨天召開選舉對策委員會，盤點2026大選各選區潛在人選狀況，其中台北市包括議員苗博雅、壯闊台灣創辦人吳怡農都被點名...

綠批公帑塑造個人形象 盧秀燕：大家看得起樂於配合

台中市議會今針對市府宣傳經費作專案報告，民進黨議員批評，市府將龐大公帑用於塑造市長盧秀燕個人形象，另水蜜桃廣告「市長的臉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。