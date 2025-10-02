國民黨團優先法案共24案 納停砍公教年金2案

國民黨團今天公布立法院新會期的優先法案，共計24案，包括因應花蓮洪災的堰塞湖潰決災後重建特別條例草案。針對停砍公教年金有2案，分別是公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹法等。

第11屆立法院第4會期已在日前開議，國民黨今天在智庫舉辦立法實務研討會，包括國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、國民黨秘書長黃健庭、智庫執行長柯志恩、黨團總召傅崐萁、書記長羅智強、首席副書記長林沛祥等人，均到場出席。

國民黨在立法院新會期所提的優先法案共有24案，包括內政委員會6案、社會福利及衛生環境委員會4案、經濟、財政、教育及文化委員會各3案、司法及法制委員會、交通委員會各2案，外交及國防委員會1案。

有鑒於花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，光復鄉災情嚴重，受災戶超過1500戶，國民黨團將「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建特別條例草案」列為優先法案，編列特別預算，辦理災區復原重建工作，並明定災區發給津貼、補助、救助、慰助金等資格條件、金額等事項。

針對停砍公教年金，國民黨團也將公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹法等列為優先法案，將年金重新隨同在職人員薪俸調整，並停止所得替代率的逐年降低。

而為避免行政院逕自刪減地方政府的一般性補助款，國民黨團將財政收支劃分法部分條文修正草案，列為優先法案，明定中央對地方一般性補助款與計畫性補助款的權責，化解中央與地方紛爭。

另外，為配合財劃法修正上路，國民黨團也將地方制度法部分條文修正草案列為優先法案，明定直轄市政府得置副市長3人、縣市政府得置副縣長3人，並自明年元旦施行。

而為將總統選舉修正為二輪絕對多數制，國民黨團也將國民黨立委翁曉玲所提的總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案，列為優先法案。

針對高雄大樹區統嶺段案、美濃區案等違法開發，盜採砂石等情事再次發生，國民黨團將土石採取法部分條文、山坡地保育條例部分條文、水土保持法部分條文修正草案，列為優先法案。

商品推薦