任內最後一次與藍委研討優先法案 朱立倫：我永遠是國民黨員
國民黨今在智庫舉行立法實務研討會，黨主席朱立倫中午到場前受訪表示，經過上會期大罷免紛擾，民眾最希望朝野能和諧，希望民進黨放下鬥爭的本質，全力推動重要民生法案。
朱立倫黨主席任期將屆滿，媒體詢問，任內最後一次出席立法實務研討會，會不會離情依依？朱立倫笑稱「還好啦，我永遠都是國民黨黨員，」跟所有立法委員同志一起打拚，已經拚了4年，成果是屬於全體立委、全體縣市長，以及全體黨務工作同仁。
此外，國民黨中常委何鷹鹭昨天受訪時認為，立法院長韓國瑜不應率領龐大訪問團赴日本訪問。朱立倫說，國民黨的路線一向是親美友日和陸，這是他們堅定的立場。
朱立倫說，這段時間，不管是日本國會議員或很多重要人士都到國民黨來訪問，這次韓國瑜帶團到日本訪問非常成功。黨內一定會有不同的聲音，但國民黨的立場一定是堅定的支持，台日之間能有密切的交流。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言