快訊

省錢吃速食快衝！漢堡王「歲末券」現省2723元、21風味館烤雞下殺7折再降21元

三星Galaxy S26 Ultra最新渲染圖、規格曝光！鏡頭模組大改動變更厚

紀念珍古德傳奇！芭比娃娃也有「黑猩猩」版本

任內最後一次與藍委研討優先法案 朱立倫：我永遠是國民黨員

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

國民黨今在智庫舉行立法實務研討會，黨主席朱立倫中午到場前受訪表示，經過上會期大罷免紛擾，民眾最希望朝野能和諧，希望民進黨放下鬥爭的本質，全力推動重要民生法案。

朱立倫黨主席任期將屆滿，媒體詢問，任內最後一次出席立法實務研討會，會不會離情依依？朱立倫笑稱「還好啦，我永遠都是國民黨黨員，」跟所有立法委員同志一起打拚，已經拚了4年，成果是屬於全體立委、全體縣市長，以及全體黨務工作同仁。

此外，國民黨中常委何鷹鹭昨天受訪時認為，立法院長韓國瑜不應率領龐大訪問團赴日本訪問。朱立倫說，國民黨的路線一向是親美友日和陸，這是他們堅定的立場。

朱立倫說，這段時間，不管是日本國會議員或很多重要人士都到國民黨來訪問，這次韓國瑜帶團到日本訪問非常成功。黨內一定會有不同的聲音，但國民黨的立場一定是堅定的支持，台日之間能有密切的交流。

國民黨 朱立倫 韓國瑜

延伸閱讀

藍營優先法案會議 韓國瑜籲：立院新會期做出光榮成績

出席德國國慶酒會 朱立倫：樂見國民黨與德國關係全方位深化

朱立倫：認同花蓮洪災應究責 但不能政治化、搞對立

酸台南高雄風災有指責地方嗎？朱立倫：人民最不願見中央地方甩鍋

相關新聞

柯文哲一系列「再攻擊」偵查筆錄不當 黃景茂證：我沒講過奉交下

台北地院審理京華城案今傳喚台北市都發局前局長黃景茂作證，民眾黨前主席柯文哲的辯護人認黃簽准陳情案送都委會作筆錄稱「我知道...

柯文哲試吃館長月餅...卻拿監獄的飯來比 他開庭笑說「又負面工商了」

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今傳喚時任都市發展局長黃景茂作證，並傳民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議...

任內最後一次與藍委研討優先法案 朱立倫：我永遠是國民黨員

國民黨今在智庫舉行立法實務研討會，黨主席朱立倫中午到場前受訪表示，經過上會期大罷免紛擾，民眾最希望朝野能和諧，希望民進黨...

踹飛逼讓座老婦 出腳男有無防衛過當法界解析

台北捷運9月29日上演「博愛座」爭奪戰，73歲曾姓婦人堅持要坐優先席，與不願讓坐的年輕乘客發生口角，曾婦憤而揮舞手提袋攻擊對方，結果遭年輕乘客一腳踹開，影片曝光後各方熱議，這場「老年人動手、年輕人動腳」的衝突，也引發有無防衛過當的討論，法界人士怎麼看？

藍營優先法案會議 韓國瑜籲：立院新會期做出光榮成績

國民黨中央今天舉行立法實務研討會，立法院長韓國瑜致詞表示，展望新會期將面臨總預算、營業基金、特別條例、人事同意權等，大家...

拋兩岸外交新三不 郝龍斌：不舔共、不跪美、不媚日

國民黨主席選舉白熱化，針對兩岸外交政策，候選人郝龍斌今天提出「捍衛和平、尊嚴外交」兩大主軸，包括兩岸外交新三不：不舔共、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。