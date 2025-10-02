任內最後一次與藍委研討優先法案 朱立倫：我永遠是國民黨員

國民黨今在智庫舉行立法實務研討會，黨主席朱立倫中午到場前受訪表示，經過上會期大罷免紛擾，民眾最希望朝野能和諧，希望民進黨放下鬥爭的本質，全力推動重要民生法案。

朱立倫黨主席任期將屆滿，媒體詢問，任內最後一次出席立法實務研討會，會不會離情依依？朱立倫笑稱「還好啦，我永遠都是國民黨黨員，」跟所有立法委員同志一起打拚，已經拚了4年，成果是屬於全體立委、全體縣市長，以及全體黨務工作同仁。

此外，國民黨中常委何鷹鹭昨天受訪時認為，立法院長韓國瑜不應率領龐大訪問團赴日本訪問。朱立倫說，國民黨的路線一向是親美友日和陸，這是他們堅定的立場。

朱立倫說，這段時間，不管是日本國會議員或很多重要人士都到國民黨來訪問，這次韓國瑜帶團到日本訪問非常成功。黨內一定會有不同的聲音，但國民黨的立場一定是堅定的支持，台日之間能有密切的交流。

