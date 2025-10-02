柯文哲試吃館長月餅...卻拿監獄的飯來比 他開庭笑說「又負面工商了」
台北地方法院審理京華城容積率弊案，今傳喚時任都市發展局長黃景茂作證，並傳民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等人行交互詰問。中午庭訊結束，柯文哲步出法庭時，被問及「館長」陳之漢的月餅，他笑著說自己「又負面工商了」。
柯文哲社群昨PO出開箱館長的月餅禮盒影片，柯文哲試吃之後先是問芋頭產地在哪裡，又表示「我吃什麼都很好吃，所以問我說不準」，還說「我連監獄裡面飯都可以吃完，你知道多厲害，因為捨不得浪費。」
柯文哲在影片還說，「監獄那個是為了求生存」，不過是這樣啦，對他來講，反正他都不會浪費，他也感謝館長的支持，不過館長的月餅禮盒已經賣完了，也沒辦法再幫忙促銷了。
柯文哲今出庭於中午休息時間，被媒體問及「館長的月餅好吃嗎？」再度調侃自己試吃的評論，笑著說，「又負面工商了」，隨後步出法院搭車離開。
