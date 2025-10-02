快訊

省錢吃速食快衝！漢堡王「歲末券」現省2723元、21風味館烤雞下殺7折再降21元

三星Galaxy S26 Ultra最新渲染圖、規格曝光！鏡頭模組大改動變更厚

紀念珍古德傳奇！芭比娃娃也有「黑猩猩」版本

柯文哲試吃館長月餅...卻拿監獄的飯來比 他開庭笑說「又負面工商了」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
台北地方院上午再度開庭審理京華城案，身深陷「狗仔跟拍風波」的黃國昌（左）意外與柯文哲（右）一同搭車抵達台北地院，並陪同柯文哲步入台北地院。兩人隨後都在社群發文幽默回應「跟監」傳聞。記者黃義書／攝影
台北地方院上午再度開庭審理京華城案，身深陷「狗仔跟拍風波」的黃國昌（左）意外與柯文哲（右）一同搭車抵達台北地院，並陪同柯文哲步入台北地院。兩人隨後都在社群發文幽默回應「跟監」傳聞。記者黃義書／攝影

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今傳喚時任都市發展局長黃景茂作證，並傳民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等人行交互詰問。中午庭訊結束，柯文哲步出法庭時，被問及「館長」陳之漢的月餅，他笑著說自己「又負面工商了」。

柯文哲社群昨PO出開箱館長的月餅禮盒影片，柯文哲試吃之後先是問芋頭產地在哪裡，又表示「我吃什麼都很好吃，所以問我說不準」，還說「我連監獄裡面飯都可以吃完，你知道多厲害，因為捨不得浪費。」

柯文哲在影片還說，「監獄那個是為了求生存」，不過是這樣啦，對他來講，反正他都不會浪費，他也感謝館長的支持，不過館長的月餅禮盒已經賣完了，也沒辦法再幫忙促銷了。

柯文哲今出庭於中午休息時間，被媒體問及「館長的月餅好吃嗎？」再度調侃自己試吃的評論，笑著說，「又負面工商了」，隨後步出法院搭車離開。

柯文哲 館長 月餅

延伸閱讀

柯文哲一系列「再攻擊」偵查筆錄不當 黃景茂證：我沒講過奉交下

影／真的被跟了 黃國昌「跟」柯文哲同車出庭

柯文哲、黃國昌同車出庭！用行動回應「偷拍」 社群發文：真的被跟了

黃國昌被爆指揮狗仔跟拍柯文哲 兩人同步釋出「一前一後」同框照反諷

相關新聞

柯文哲一系列「再攻擊」偵查筆錄不當 黃景茂證：我沒講過奉交下

台北地院審理京華城案今傳喚台北市都發局前局長黃景茂作證，民眾黨前主席柯文哲的辯護人認黃簽准陳情案送都委會作筆錄稱「我知道...

柯文哲試吃館長月餅...卻拿監獄的飯來比 他開庭笑說「又負面工商了」

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今傳喚時任都市發展局長黃景茂作證，並傳民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議...

任內最後一次與藍委研討優先法案 朱立倫：我永遠是國民黨員

國民黨今在智庫舉行立法實務研討會，黨主席朱立倫中午到場前受訪表示，經過上會期大罷免紛擾，民眾最希望朝野能和諧，希望民進黨...

踹飛逼讓座老婦 出腳男有無防衛過當法界解析

台北捷運9月29日上演「博愛座」爭奪戰，73歲曾姓婦人堅持要坐優先席，與不願讓坐的年輕乘客發生口角，曾婦憤而揮舞手提袋攻擊對方，結果遭年輕乘客一腳踹開，影片曝光後各方熱議，這場「老年人動手、年輕人動腳」的衝突，也引發有無防衛過當的討論，法界人士怎麼看？

藍營優先法案會議 韓國瑜籲：立院新會期做出光榮成績

國民黨中央今天舉行立法實務研討會，立法院長韓國瑜致詞表示，展望新會期將面臨總預算、營業基金、特別條例、人事同意權等，大家...

拋兩岸外交新三不 郝龍斌：不舔共、不跪美、不媚日

國民黨主席選舉白熱化，針對兩岸外交政策，候選人郝龍斌今天提出「捍衛和平、尊嚴外交」兩大主軸，包括兩岸外交新三不：不舔共、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。