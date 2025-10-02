藍營優先法案會議 韓國瑜籲：立院新會期做出光榮成績
國民黨中央今天舉行立法實務研討會，立法院長韓國瑜致詞表示，展望新會期將面臨總預算、營業基金、特別條例、人事同意權等，大家肩膀上責任愈來愈重，呼籲大家在緊要關頭「做出一份光榮的成績單」，也希望立委認養責任區多做國會外交，與海外僑民、世界各國政保持交流。
韓國瑜表示，三個會期過去進入第四個會期，大家感觸良多，他剛參訪日本回來，腦袋思路還沒調整好，以前清脆的嗓音現在都啞了。韓國瑜稱讚現場藍委，30多位人歷經大罷免「火的試煉」，但現在不該有勝利的喜願，應該有謙卑的心情，要感謝人民睜大眼睛，看得出來黨團是以人民權益為優先。
韓國瑜表示，展望新的個會期，有總預算、營業基金、特別條例追加預算、人事同意權等，挑戰接種而來，大家肩膀上責任愈來愈重。而最近天災人禍不斷，花蓮堰塞湖讓大家都很難過，再加上美國關稅、中共軍演等，請各委員在這緊要關頭把份內工作做好，「做出一份光榮的成績單」。大家心心念念都是為了台灣人民福祉，要讓民眾眼睛為之一亮。
韓國瑜說，立法院長三大職責為主持院會、朝野協商、國會外交，他與立法院副院長江啟臣已經接待4000位以上國外重要外賓，就是希望外賓在台灣留下美好印象。他希望黨團根據每個立委的興趣，把握有限時間與資源，認責任區與海外僑民、世界各國政要保持聯絡。
韓國瑜舉例，昨天奧地利議員來，國民黨立委萬美玲稱台灣人生小孩要感謝奧地利，因為台灣人度蜜月都去奧地利，讓奧地利國會議員笑哈哈。大家可以多與國外交流，這也是國會議員責任之一。最後韓國瑜預祝國民黨新會期順利成功圓滿，並祝大家中秋佳節快樂。
