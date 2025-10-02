中共訓場增台政府建築 學者：演練斬首行動五縱騷亂

快訊

中央社／ 台北2日電

中國在內蒙古的訓練基地擴大建設模擬台灣政府建築，戰略學者林穎佑表示，顯見中共除了持續對台文攻武嚇，也不放棄透過斬首行動對台灣首都區進行攻擊，不排除利用第五縱隊先在訓練基地熟悉環境後，來台潛伏伺機進行騷亂，加大攻擊力道。

日本產經新聞報導，日本智庫「國家基本問題研究所」取得衛星圖像顯示，解放軍為準備侵略台灣，在中國內蒙古自治區朱日和聯合作戰戰術訓練基地的「模擬總統府」一旁新建「模擬司法院」，一旁還有模擬外交部的建築，以及類似司法院對面的國防部後備指揮部建築。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑指出，位於中國內蒙古自治區的朱日和聯合作戰戰術訓練基地，是解放軍重要的訓練基地，過去就已被揭露有模擬台灣總統府等建築，進行斬首作戰與攻擊關鍵基礎設施的演練。

國安戰略學者、開南大學副校長陳文甲表示，模擬總統府、司法院等政府中樞機構的演訓，是中共將斬首作戰納入「首都戰」構想與心理威懾工具的一環，這不僅是中國的軍事演練，更顯示中共向台灣及國際社會傳達「我能直達首都核心」的能力與意圖，也反映中共對台灣體制瓦解、政權癱瘓之路徑已做實務準備。

林穎佑表示，訓練基地增建司法院、外交部等博愛特區的建築，主要目的是訓練突擊隊與將到台灣潛伏的第五縱隊，因為當解放軍對台灣進行攻擊時，只要總統等中樞要員都能安全被移轉到衡山指揮所或是其他指揮所進行指揮，政府仍然可以維持運作，總統府和司法院就會變成「只是一棟建築」，但這也凸顯關鍵基礎設施遭到攻擊後，通訊和指揮暢通的重要性。

陳文甲提到，台灣應採取「分散備援與即時監偵」的策略，在核心指揮體系上，應設置多個備用指揮中心，並保持通訊、控制系統的多樣化與抗打擊能力；在領導層面，則是在危急時應有分流與跳躍機制，而在技術上應強化衛星、無人機、電子訊號偵測與網路流量監控，及時掌握中共演訓動態。

針對第五縱隊透過模擬博愛特區建築進行訓練，林穎佑以戲劇「零日攻擊」第2集「蛇仔」的內容為例指出，當總統府前方的凱達格蘭大道發生示威抗議時，受過模擬博愛特區建築訓練的第五縱隊，會知道如何透過讓車子在特定地點拋錨，使得增援的憲警無法順利增援，以及對於地形、建物更加熟悉，增加第五縱隊對台灣攻擊或騷擾成功的機率。

