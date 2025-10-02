快訊

省錢吃速食快衝！漢堡王「歲末券」現省2723元、21風味館烤雞下殺7折再降21元

三星Galaxy S26 Ultra最新渲染圖、規格曝光！鏡頭模組大改動變更厚

紀念珍古德傳奇！芭比娃娃也有「黑猩猩」版本

拋兩岸外交新三不 郝龍斌：不舔共、不跪美、不媚日

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席候選人郝龍斌。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席候選人郝龍斌。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席選舉白熱化，針對兩岸外交政策，候選人郝龍斌今天提出「捍衛和平、尊嚴外交」兩大主軸，包括兩岸外交新三不：不舔共、不跪美、不媚日，確保國家最大利益；以中華民國為最大公約數；反台獨、護和平；同時凝聚海外僑界力量。

郝龍斌指出，馬英九總統執政時期，兩岸關係友好，我國與跟新加坡、紐西蘭都簽署自由貿易協定，兩岸也簽了ECFA，幫助台商貨暢其流，連帶增加國內就業機會，所以錢復部長說過「兩岸政策要視為外交政策的上位」。

郝龍斌說，中華民國要在國際間發展，必須先確保兩岸關係穩定，因為兩岸與外交息息相關。他提出「捍衛和平、尊嚴外交」兩大主軸。不舔共、不跪美、不媚日，確保國家最大利益；遵循「一中各表」的九二共識，堅決反對一國兩制。台海不能成為戰場，守護台灣安全；同時活化僑胞網路與駐外黨務據點，支持黨務穩健運行。

郝龍斌說，在他擔任台北市長任內，創辦台北上海「雙城論壇」，即使今天民進黨執政、兩岸關係跌到冰點，雙城論壇仍是唯一存在的官方交流平台。過去他們透過對等、尊嚴的官方對話，不只清楚掌握對岸的政策方向，避免兩岸擦槍走火，也協助台商、台生的需要，如今在民進黨刻意製造對立下，更讓他深刻體會兩岸良性溝通的重要。

郝龍斌說，他有信心，上任後一定打造美、中、台三方等邊三角形，並與海外僑界共同努力，守護中華民國的最大利益。和平不是口號，必須付諸行動才能實踐，守護和平，就是守護中華民國的未來。

此外，新北市議會國民黨團昨舉辦慶生餐會，郝龍斌受到議長蔣根煌邀約出席。他說，過去這一年，民進黨發動大罷免勞民傷財，苦了各縣市基層公務員，也讓黨籍公職形同遭到霸凌，疲於奔命。他逐一向正副議長、黨團書記長、黨籍議員、立委，以及新北市長侯友宜與市府團隊表達感謝。

外交政策 郝龍斌

延伸閱讀

獨家專訪／喊集中選票！鄭麗文：中生代接棒推動世代合作

國民黨主席之爭Cheap稱他勝算最大 再揪一點嘆：很怪的現象

與黨內青年咖啡會 郝龍斌：要讓黨政策符合年輕人需要

影／郝龍斌選國民黨主席要當吳伯雄2.0 苗栗縣長鍾東錦大推郝最有客家味

相關新聞

柯文哲一系列「再攻擊」偵查筆錄不當 黃景茂證：我沒講過奉交下

台北地院審理京華城案今傳喚台北市都發局前局長黃景茂作證，民眾黨前主席柯文哲的辯護人認黃簽准陳情案送都委會作筆錄稱「我知道...

柯文哲試吃館長月餅...卻拿監獄的飯來比 他開庭笑說「又負面工商了」

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今傳喚時任都市發展局長黃景茂作證，並傳民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議...

任內最後一次與藍委研討優先法案 朱立倫：我永遠是國民黨員

國民黨今在智庫舉行立法實務研討會，黨主席朱立倫中午到場前受訪表示，經過上會期大罷免紛擾，民眾最希望朝野能和諧，希望民進黨...

踹飛逼讓座老婦 出腳男有無防衛過當法界解析

台北捷運9月29日上演「博愛座」爭奪戰，73歲曾姓婦人堅持要坐優先席，與不願讓坐的年輕乘客發生口角，曾婦憤而揮舞手提袋攻擊對方，結果遭年輕乘客一腳踹開，影片曝光後各方熱議，這場「老年人動手、年輕人動腳」的衝突，也引發有無防衛過當的討論，法界人士怎麼看？

藍營優先法案會議 韓國瑜籲：立院新會期做出光榮成績

國民黨中央今天舉行立法實務研討會，立法院長韓國瑜致詞表示，展望新會期將面臨總預算、營業基金、特別條例、人事同意權等，大家...

拋兩岸外交新三不 郝龍斌：不舔共、不跪美、不媚日

國民黨主席選舉白熱化，針對兩岸外交政策，候選人郝龍斌今天提出「捍衛和平、尊嚴外交」兩大主軸，包括兩岸外交新三不：不舔共、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。