拋兩岸外交新三不 郝龍斌：不舔共、不跪美、不媚日

國民黨主席選舉白熱化，針對兩岸外交政策，候選人郝龍斌今天提出「捍衛和平、尊嚴外交」兩大主軸，包括兩岸外交新三不：不舔共、不跪美、不媚日，確保國家最大利益；以中華民國為最大公約數；反台獨、護和平；同時凝聚海外僑界力量。

郝龍斌指出，馬英九總統執政時期，兩岸關係友好，我國與跟新加坡、紐西蘭都簽署自由貿易協定，兩岸也簽了ECFA，幫助台商貨暢其流，連帶增加國內就業機會，所以錢復部長說過「兩岸政策要視為外交政策的上位」。

郝龍斌說，中華民國要在國際間發展，必須先確保兩岸關係穩定，因為兩岸與外交息息相關。他提出「捍衛和平、尊嚴外交」兩大主軸。不舔共、不跪美、不媚日，確保國家最大利益；遵循「一中各表」的九二共識，堅決反對一國兩制。台海不能成為戰場，守護台灣安全；同時活化僑胞網路與駐外黨務據點，支持黨務穩健運行。

郝龍斌說，在他擔任台北市長任內，創辦台北上海「雙城論壇」，即使今天民進黨執政、兩岸關係跌到冰點，雙城論壇仍是唯一存在的官方交流平台。過去他們透過對等、尊嚴的官方對話，不只清楚掌握對岸的政策方向，避免兩岸擦槍走火，也協助台商、台生的需要，如今在民進黨刻意製造對立下，更讓他深刻體會兩岸良性溝通的重要。

郝龍斌說，他有信心，上任後一定打造美、中、台三方等邊三角形，並與海外僑界共同努力，守護中華民國的最大利益。和平不是口號，必須付諸行動才能實踐，守護和平，就是守護中華民國的未來。

此外，新北市議會國民黨團昨舉辦慶生餐會，郝龍斌受到議長蔣根煌邀約出席。他說，過去這一年，民進黨發動大罷免勞民傷財，苦了各縣市基層公務員，也讓黨籍公職形同遭到霸凌，疲於奔命。他逐一向正副議長、黨團書記長、黨籍議員、立委，以及新北市長侯友宜與市府團隊表達感謝。

