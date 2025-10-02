吐瓦魯駐台大使：台灣是重要夥伴 高度珍視邦誼

快訊

中央社／ 台北2日電

外交部次長葛葆萱出席吐瓦魯獨立47週年國慶酒會時表示，感謝吐瓦魯在聯大以及歷年各國際場合為台執言。吐瓦魯駐台大使法莉莉說，台灣一直是吐瓦魯重要的夥伴，吐瓦魯高度珍視這份情誼。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部常務次長葛葆萱於1日晚間代表外交部長林佳龍，偕夫人應邀出席友邦吐瓦魯駐台大使館舉辦的「吐瓦魯國獨立47週年國慶酒會」。

葛葆萱致詞時表示，台吐長久邦誼奠基在民主、自由與人權的共同價值之上，兩國多年來在農漁業、醫療衛生、潔淨能源、因應氣候變遷及資通訊科技等領域緊密合作，成果豐碩，不僅協助吐瓦魯發展，也拉近彼此人民距離，近年政府透過擴大獎學金名額及「邦交國青年來台圓夢」等計畫，進一步深化與吐瓦魯人才培育合作。

葛葆萱也提到，感謝吐瓦魯在剛結束的聯合國大會，以及歷年各國際場合，堅定為台執言。

吐瓦魯駐台大使法莉莉（Lily Tangisia Faavae）致詞時表示，台吐兩國邦誼甚篤，兩國夥伴關係是基於互信、共同的民主價值與深厚理解，吐瓦魯政府感謝台灣長期以來在各領域的協助，促進兩國人民福祉及吐瓦魯經濟繁榮。

法莉莉強調，台灣一直是吐瓦魯重要夥伴，吐瓦魯高度珍視這份情誼，期待未來台吐兩國能繼續在既有的良好基礎上，深化雙邊夥伴關係。

外交部表示，吐瓦魯是南太平洋地區堅實友邦，外交部近年持續在「總合外交」策略下在吐瓦魯推動「榮邦計畫」，未來台吐兩國將持續緊密合作，拓展多元領域交流，打造兩國更繁榮、和諧的未來，共同維護印太地區的和平、穩定與繁榮。

吐瓦魯 外交部 台大

