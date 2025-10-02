柯文哲一系列「再攻擊」偵查筆錄不當 黃景茂證：我沒講過奉交下

台北地院審理京華城案今傳喚台北市都發局前局長黃景茂作證，民眾黨前主席柯文哲的辯護人認黃簽准陳情案送都委會作筆錄稱「我知道違法」非出於自願，要求以逐字稿詰問，檢方認為辯方突襲式詰問提異議，黃稱，筆錄簽字前未仔細查看。

柯文哲的辯護人鄭深元表示，想使用為證據的逐字稿昨天法院已收文，檢方指出，是在今天早上才看到，審判裁示辯方可再具狀聲請勘驗偵查光碟，這是柯文哲一方主打前副市長彭振聲、都發局前總工程司邵琇珮等人筆錄不實，再「系統性」攻擊檢方偵查的正當性。

黃景茂上午接受鄭深元詰問。黃證稱，2020年2月18日台北市議員應曉薇拜會彭振聲時他在場，其時市府立場是訴訟中案不和解，彭的想法也一樣，他雖簽辦陳情案送都委會，但「研議」與「審議」不同，「研議」是聽意見，「審議」有法定效力。

黃景茂說，去年9月13日檢方將他從證人轉被告偵訊，查扣他的手機，手機內有關2020年2月21日與柯文哲的不公開晨會是秘書幫忙製作，而2020年3月10日「便當會」他有參加，沒有人指示他送「研議」一定要過。

黃景茂表示，案子送研議不違法，前副市長林欽榮、前都發局長林洲民、彭振聲都簽辦過研議案，鄭深元提示偵查筆錄黃自稱「我知道違法」但「奉交下」送研議時，黃稱，他沒有講過奉交下、沒講過違法，但承認當時檢察官在上面，確實沒仔細看筆錄。

黃景茂說，都委會有「報告案」、「研議案」、「審議案」3種，研議都市計畫案本來就是都委會的權責之一，研議案不一定會照陳情人的意見辦理，黃稱，除台北市都發局長外，其他地方政府局長都兼都委會執行秘書，獨台北市都發局長不是委員。

黃表示，土地權利關係人可依都市計畫法自擬申請案，京華城公司2020年8月19日送細部計畫案進來時 ，都市規畫科有建議如果想申請容獎，應由申請人自行向都委會說明，都發局的態度是「嚴也不行，鬆也不行」，不能太過於干涉。

黃景茂表示，陳情案2020年10月27日都發局簽文送公展後，市府前副秘書長李得全有加註意見可依土管條例處理，不過，土管條例有「另訂」相關辦法，他認為李得全是沒有想到還有別的方案。

黃景茂證稱，沒人有指示要他盡快辦理陳情案，都計科簽辦公展的事，他也沒有向柯文哲報告，送公展的意義就是讓團體表示意見「案子送都委會怎麼會是圖利？」「我不知道為何用起訴我」，鄭深元最後問黃景茂「是否有人要你咬柯文哲？」此時，檢察官異議，黃也無機會作答。 台北地方院上午再度開庭審理京華城案，身深陷「狗仔跟拍風波」的黃國昌（左）意外與柯文哲（右）一同搭車抵達台北地院，並陪同柯文哲步入台北地院。兩人隨後都在社群發文幽默回應「跟監」傳聞。記者黃義書／攝影

商品推薦