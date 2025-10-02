綠國際部主任赴英演說 民主自由可在威權挑戰下茁壯
民進黨日前首度獲邀出席英國自由民主黨大會，國際部主任陳文昊發表演說表示，在全球自由民主面臨威權主義與政治極端化挑戰之際，台灣的經驗顯示民主不僅能存續，更能展現強大韌性，成為國際社會的重要借鏡。
民進黨今天發布新聞稿表示，英國自由民主黨（Liberal Democrats） 日前於英國西南部伯恩茅斯（Bournemouth）舉辦2025年大會，首度邀請民進黨以姊妹政黨身分與會。國際部主任陳文昊代表出席，並於場邊論壇與自民黨外交事務發言人米勒（CalumMiller）、烏克蘭執政黨國會議員桑欽科（OleksandrSanchenko）、南非友台政黨民主聯盟國會議員史密斯（Ryan Smith）等人同台。
陳文昊以「捍衛自由主義：打擊威權與政治極端主義的國際視角」為題發表演說，並在4天大會中會晤多位自民黨議員，除感謝對台堅定支持，也期盼藉由政黨外交加深兩國關係。
陳文昊在論壇中表示，在全球自由民主面臨威權主義與政治極端化挑戰之際，台灣的經驗顯示民主不僅能存續，更能展現強大韌性，成為國際社會的重要借鏡。台灣長期處於威權政體壓力下，卻仍堅守自由民主制度，向世界證明「自由與民主」不只是理想，更是保障和平、繁榮與人類尊嚴的基石。
陳文昊指出，為了鞏固民主制度，台灣發展出「全社會韌性」模式，不僅政府投入，公民社會、產業與人民也共同參與，降低威權滲透與極端勢力的可乘之機。在因應「假訊息」與「認知作戰」方面，台灣透過快速查核、公共教育及公私協力，建立一套民主防護網，守護資訊空間的真實與信任。
他說，當前威權政體正加強跨國協作，民主國家更需展現國際團結：台灣已與歐洲、美國、日本、澳洲等民主夥伴密切合作，分享經驗、強化互信，並在面對威脅時共同捍衛民主自由。
陳文昊指出，民主唯有「能夠交出成績」，才能贏得人民支持。台灣的民主努力落實在社會福利、公共衛生及經濟競爭力等層面，讓人民感受到自由民主制度不只是言論自由，更是生活安定與未來希望的保障。
陳文昊強調，台灣經驗傳達的訊息十分清楚：自由民主值得捍衛，而且能夠成功捍衛；唯有透過警覺、團結與勇氣，全球民主社群才能共同確保自由民主在21世紀持續發光，為所有追求自由的人們帶來希望。
陳文昊表示，多位與會議員及自民黨人士對於近期上任的民進黨秘書長徐國勇要求回應輿情秉持「222法則」大感興趣，認為值得借鏡。而台灣議題也獲得多位自民黨議員高度關注，在場邊會晤中皆表達力挺台海和平穩定與台灣國際參與。
除此之外，民進黨表示，多位議員也對中國對世界秩序的威脅表達擔憂：米勒在黨員大會外交政策演說中直指中國國家主席習近平為獨裁者，並表示中國與英國「既不共享價值，也不共享利益」，視國際法為無物的國家應為行為付出代價。
自民黨（Lib Dems）為英國主要政黨之一，與民進黨同屬「國際自由聯盟」成員。2024年大選後，自民黨在下議院取得72席，成為第三大黨。
