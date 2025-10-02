英保守黨影子商貿大臣：台灣為經濟要角 盼緊密合作

快訊

中央社／ 台北2日電

英國保守黨影子商貿大臣葛瑞菲斯上任後海外出訪首站來到台灣，外交部政次陳明祺晚宴時表示，期盼英國挺台加入CPTPP。葛瑞菲斯則說，台灣對全球經濟發展扮演關鍵角色，英國願持續與台灣緊密合作，守護共同價值與利益。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部政務次長陳明祺於1日晚宴歡迎英國保守黨影子商貿大臣、下議員葛瑞菲斯（Andrew Griffith，另譯：葛里菲斯）所率訪問團一行，感謝英國國會議員持續以具體行動展現對台灣的支持。

陳明祺表示，近年台英關係具長足進展，樂見英國持續深化印太區域事務參與，除透過「七大工業國集團」（G7）等多邊場域支持台海和平與穩定，今年更兩度派遣軍艦穿越台海，展現英國維護國際水域自由航行權的堅定立場。

陳明祺提到，台英經貿科技合作日益深化，雙方在離岸風電及先進製造等領域，充分展現強強合作互補優勢，未來可在半導體、人工智慧及次世代通訊等關鍵領域深化交流。

陳明祺說，期待英國公開支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），與台灣共同打造民主供應鏈，並促進自由與開放的印太地區。

團長葛瑞菲斯指出，很榮幸擔任影子大臣後海外出訪的第一站就是台灣。台英共享繁榮發展的一致目標，而民主自由的價值無疑是發展貿易的重要一環，樂見台英在各領域夥伴關係日益提升。

葛瑞菲斯表示，近年全球新興科技發展快速，各國均經歷數位轉型與人工智慧浪潮，台灣作為先進半導體製造大國，對全球經濟發展扮演關鍵角色。面對國際貿易與地緣政治局勢的不確定性，英國願持續與台灣緊密合作，守護彼此共同價值與利益。

英國 外交部 經濟發展

