黃國昌遭爆養狗仔跟監 張景森列4罪狀：讓正義蒙羞

民眾黨主席黃國昌遭爆指揮狗仔跟拍政治人物，其中包括前政務委員張景森。他今天撰寫長文列出黃國昌四大罪狀，怒斥黃國昌用「揭弊」掩飾狗仔操作，不僅是對法律的羞辱，更是對公民社會的踐踏，這樣的人如果還高舉正義大旗，只能讓正義蒙羞。

張景森今日以「黃國昌是揭弊者還是政治狗仔？」為題撰文，並以黃國昌主導通過的「公益揭弊者保護法」質疑，黃國昌狗仔隊的行為，與該法規定完全不符，是不折不扣的狗仔行為。

他接著列舉黃國昌四大罪證。首先，黃國昌程序違法，繞過揭弊管道，直接丟給媒體。「公益揭弊者保護法」第4條明定，揭弊者應向「監察院、檢察機關、司法警察機關、政風機構」等法定機關提出揭弊。只有在這些機關 未在一定期限內受理或回覆時，才可依第5條例外轉向「民意代表、具公司登記的媒體業者、具法人登記的公益團體」揭弊。

他說，黃國昌的模式卻是先組織狗仔偷拍，再直接交給特定媒體炒作，根本繞過法定機關。這樣的爆料流程，並不符合第4條與第5條所規範的程序，因此無法受到法律保護。

他續指，其次，黃國昌手段可疑，偷拍跟監本身涉及違法。「公益揭弊者保護法」本身雖未明文規定「取證方式必須合法」，但若揭弊者在蒐集資料過程中觸犯其他法律，則不會因援引本法而獲得免責。黃國昌狗仔隊長期進行偷拍、跟監、甚至疑似侵入地下停車場，這些手段已經高度可疑。若涉及違法取證，不僅不能主張本法保障，還可能成為刑事責任追訴的對象。

張景森再指，第三，黃國昌爆料內容不符公益，八卦不是弊案。「公益揭弊者保護法」第3條清楚定義，「弊案」必須是公務員、政府機關或受政府控制之事業、團體或機構人員涉有犯罪或違法行為，或涉及公共利益且情節重大者；黃國昌狗仔集團所曝光的，多數只是政敵的私生活、流言或八卦，與公共利益毫無直接關聯，更談不上「重大」。這類私德八卦完全不在第3條揭弊保護的範圍內。

他指出，最後，黃國昌資金黑箱，自己成為弊端。「公益揭弊者保護法」第12條設有「責任豁免」條款，僅限於揭弊者依程序合法揭弊，且內容涉及公共利益時，才得免除責任。如果揭弊行為本身涉及不法，當然不受保護。

他說，外界多次質疑黃國昌的狗仔行動，資金來源不透明，甚至可能涉及境外金流。若此屬實，這套狗仔體系反而構成「新的弊案」。一個本身涉有不透明金流與非法手段的行動，根本不能以「揭弊」之名獲得庇護。

張景森表示，黃國昌的狗仔行為在程序（第4、5條）、對象與公益性（第3條）、合法性與責任豁免（第12條） 全面不符合，根本無法受到揭弊法保護。

真正的揭弊者應該是守法、守正義的勇者；而黃國昌卻是躲在黑影中偷拍、操弄輿論的政客。

