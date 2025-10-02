快訊

三星Galaxy S26 Ultra最新渲染圖、規格曝光！鏡頭模組大改動變更厚

紀念珍古德傳奇！芭比娃娃也有「黑猩猩」版本

整理包／赴韓注意！韓國15機場無限期罷工 背後原因、班機影響、理賠一次搞懂

外交部：捍衛台海非施惠台灣 而是捍衛全球供應鏈

中央社／ 台北2日電

外交部政務次長陳明祺與奧地利跨黨派國會議員訪問團午宴時表示，捍衛台海和平穩定並非片面施惠台灣，而是捍衛現代生活所仰賴的全球供應鏈，更是捍衛所有人的共同利益。

外交部上午發布新聞稿指出，陳明祺於1日午宴歡迎奧地利友台協會主席艾蒙（Werner Amon）率領「奧地利跨黨派國會議員訪問團」一行7人訪台，雙方就台奧各領域交流合作及區域安全等議題交換意見。

陳明祺表示，感謝艾蒙日前在維也納盛情款待外交部長林佳龍，這次奧地利國會跨黨派議員組團訪台，展現對台灣及共享民主價值的支持。

陳明祺指出，全球晶片60%由台灣生產，其中包括全球95%的先進晶片，捍衛台海和平穩定並非片面施惠台灣，而是捍衛現代生活所仰賴的全球供應鏈，更是捍衛所有人的共同利益。

艾蒙讚揚林佳龍訪奧豐碩成果，並表示奧地利雖非北約成員國，惟仍堅定支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略。台灣也處於民主對抗威權的前線，與歐洲理念相近國家相互扶持與理解格外重要。艾蒙期許台奧在文化、教育及產業領域持續深化交流與合作。

外交部 奧地利 議員

延伸閱讀

台與基輔簽備忘錄 林佳龍盼協助當地受戰火波及孩童

張俊雄辭世 林佳龍緬懷沉著穩健典範

林佳龍：加拿大重要民主夥伴 盼合作實踐自由印太

林佳龍：有人想要自由台灣消失 世界讓台灣無所不在

相關新聞

柯文哲一系列「再攻擊」偵查筆錄不當 黃景茂證：我沒講過奉交下

台北地院審理京華城案今傳喚台北市都發局前局長黃景茂作證，民眾黨前主席柯文哲的辯護人認黃簽准陳情案送都委會作筆錄稱「我知道...

柯文哲試吃館長月餅...卻拿監獄的飯來比 他開庭笑說「又負面工商了」

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今傳喚時任都市發展局長黃景茂作證，並傳民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議...

任內最後一次與藍委研討優先法案 朱立倫：我永遠是國民黨員

國民黨今在智庫舉行立法實務研討會，黨主席朱立倫中午到場前受訪表示，經過上會期大罷免紛擾，民眾最希望朝野能和諧，希望民進黨...

踹飛逼讓座老婦 出腳男有無防衛過當法界解析

台北捷運9月29日上演「博愛座」爭奪戰，73歲曾姓婦人堅持要坐優先席，與不願讓坐的年輕乘客發生口角，曾婦憤而揮舞手提袋攻擊對方，結果遭年輕乘客一腳踹開，影片曝光後各方熱議，這場「老年人動手、年輕人動腳」的衝突，也引發有無防衛過當的討論，法界人士怎麼看？

藍營優先法案會議 韓國瑜籲：立院新會期做出光榮成績

國民黨中央今天舉行立法實務研討會，立法院長韓國瑜致詞表示，展望新會期將面臨總預算、營業基金、特別條例、人事同意權等，大家...

拋兩岸外交新三不 郝龍斌：不舔共、不跪美、不媚日

國民黨主席選舉白熱化，針對兩岸外交政策，候選人郝龍斌今天提出「捍衛和平、尊嚴外交」兩大主軸，包括兩岸外交新三不：不舔共、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。