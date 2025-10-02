外交部：捍衛台海非施惠台灣 而是捍衛全球供應鏈
外交部政務次長陳明祺與奧地利跨黨派國會議員訪問團午宴時表示，捍衛台海和平穩定並非片面施惠台灣，而是捍衛現代生活所仰賴的全球供應鏈，更是捍衛所有人的共同利益。
外交部上午發布新聞稿指出，陳明祺於1日午宴歡迎奧地利友台協會主席艾蒙（Werner Amon）率領「奧地利跨黨派國會議員訪問團」一行7人訪台，雙方就台奧各領域交流合作及區域安全等議題交換意見。
陳明祺表示，感謝艾蒙日前在維也納盛情款待外交部長林佳龍，這次奧地利國會跨黨派議員組團訪台，展現對台灣及共享民主價值的支持。
陳明祺指出，全球晶片60%由台灣生產，其中包括全球95%的先進晶片，捍衛台海和平穩定並非片面施惠台灣，而是捍衛現代生活所仰賴的全球供應鏈，更是捍衛所有人的共同利益。
艾蒙讚揚林佳龍訪奧豐碩成果，並表示奧地利雖非北約成員國，惟仍堅定支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略。台灣也處於民主對抗威權的前線，與歐洲理念相近國家相互扶持與理解格外重要。艾蒙期許台奧在文化、教育及產業領域持續深化交流與合作。
