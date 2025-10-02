苗博雅、吳怡農是2026市長選舉對手？ 蔣萬安表態了
2026選舉各黨開始布局。針對台北市長，有媒體報導，社民黨台北市議員苗博雅被點名，「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農也表達意願。台北市長蔣萬安上午受訪指出，他會為市民的福祉全力以赴。
蔣萬安上午參加百齡抽水站新建工程開工動土典禮，針對媒體指苗博雅被點名參選台北市長，吳怡農也說有意願，覺得誰是對手？蔣萬安回答時端出自己的政績。
蔣萬安說，其實台北市目前正處在全面提升的關鍵時期，大家可以從今天遠見所公佈的各縣市評鑑，可以看到。同時，市府也有非常清楚的藍圖，有很多延續的政策正在推動當中，包括從好孕專車到生生喝鮮奶，到幸福住宅，以及到婦幼專責醫院，其實這些打造城市宜居友善的措施，會持續的深化來推動。
他說，另一方面，包括捷運六線齊發2.0，會加速來完成大台北地區首都環狀線，如同東京山手線一樣，除了帶來更便捷的交通，同時也促進基北北桃四縣市一日共同生活圈的這樣的一個構想。
蔣萬安說，當然，包括今天來百齡抽水站的新建工程，其實也是大力的持續推動整體台北市的治水工程。當然還有淡水河岸的改造，不只是打造台北成為真正親水的城市，未來觀光、遊憩、休閒，都會為市民的福祉全力以赴。
