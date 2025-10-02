快訊

台灣泳壇第一人！「蝶王」王冠閎亞錦賽第二金入袋創紀錄 中華隊2金7銀4銅作收

裕隆攜手LINE GO跨「共享機車」領域 市場足以胃納嗎？

MLB／山本由伸113球熱投6.2局 讓紅人中滿壘計秀「獅吼」

林佳龍感謝波蘭國會堅定支持 強調台波共同守護民主價值

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍在結束波蘭訪問行程前，特別安排時間設宴，親自向長期力挺台灣的波蘭國會議員表達感謝。此次午宴共有20位國會議員親自出席，其中包括參議院副議長卡敏斯基（Michał Kamiński）等重量級人士，充分展現波蘭國會對台灣的堅定支持。

林佳龍指出，波蘭國會台波友好小組目前共有多達112位參、眾議員加入，成為波蘭國會同類型組織中規模最大的友好小組，顯示波蘭國會對台灣的高度重視與堅定立場。他並特別感謝波台國會小組主席圖斯科拉斯基（Krzysztof Truskolaski）雖未能到場，仍錄製影片表達對台波友誼不斷深化的祝福，副主席馬威斯卡－李柏拉（Beata Małecka-Libera）更強調將全力支持台灣，為台灣發聲並提供協助。

林佳龍強調，台波多年來在自由、民主與人權等普世價值基礎上，持續拓展合作，包括貿易投資、司法執法、科技創新等多元領域。今年7月，台灣更宣布開放波蘭新鮮藍莓進口，讓全體國人都能品嚐到台波友誼的甜美果實。

林佳龍並指出，近來俄羅斯無人機侵犯波蘭領空的舉動令人憂心，顯示印太與歐洲的安全息息相關。在中俄朝伊等威權勢力逐漸集結之際，民主陣營更應比以往更加團結。台灣與波蘭是理所當然的堅實夥伴，必須共同守護區域和平與穩定。

會中，卡敏斯基副議長也呼應林佳龍的看法，表示台波雖地理距離遙遠，卻面臨相同挑戰，皆深受中俄資訊戰攻擊、威脅民主的生活方式，因此唯有攜手團結，才能共同捍衛雙方珍視的價值。

波蘭 林佳龍 俄羅斯

延伸閱讀

台與基輔簽備忘錄 林佳龍盼協助當地受戰火波及孩童

張俊雄辭世 林佳龍緬懷沉著穩健典範

林佳龍：加拿大重要民主夥伴 盼合作實踐自由印太

林佳龍：有人想要自由台灣消失 世界讓台灣無所不在

相關新聞

柯文哲、黃國昌同車出庭！用行動回應「偷拍」 社群發文：真的被跟了

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今傳喚時任都市發展局長黃景茂作證，並傳民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議...

黃國昌遭爆養狗仔跟監 張景森列4罪狀：讓正義蒙羞

民眾黨主席黃國昌遭爆指揮狗仔跟拍政治人物，其中包括前政務委員張景森。他今天撰寫長文列出黃國昌四大罪狀，怒斥黃國昌用「揭弊...

讓座糾紛踹飛的不只是一腳 仇恨值已從政治滲入日常？

周星馳電影《功夫》有一幕，斧頭幫黑幫分子被隱藏高手一腳踢到鐵桶。記者看著北捷一名婦人被年輕人出腳踢飛到對面座位，腦海浮現出在虛構的電影畫面，竟活生生出現在我們日常生活，內心五味雜陳。

苗博雅、吳怡農是2026市長選舉對手？ 蔣萬安表態了

2026選舉各黨開始布局。針對台北市長，有媒體報導，社民黨台北市議員苗博雅被點名，「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農也表達意願...

影／真的被跟了 黃國昌「跟」柯文哲同車出庭

台北地方法院上午再度開庭審理京華城案，傳民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇，並傳證人北市府前都發局...

和大自然賭輸卻忙詭辯 救災不足的政府如何寄望

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決淹沒光復鄉，原本一場可以超前部署化解的危機，在一連串決策失準的情況下，演變成末日景象般的大災難；究其原因，一個忙著詭辯、卸責，而且由外行領導的決策與救災團隊，讓國人傷透了心。 從九二一大地震到納莉、八八風災，身為媒體人看過這麼多次重大災難，從來不像這次光復洪災那麼令人生氣又無奈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。