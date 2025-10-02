林佳龍感謝波蘭國會堅定支持 強調台波共同守護民主價值
外交部長林佳龍在結束波蘭訪問行程前，特別安排時間設宴，親自向長期力挺台灣的波蘭國會議員表達感謝。此次午宴共有20位國會議員親自出席，其中包括參議院副議長卡敏斯基（Michał Kamiński）等重量級人士，充分展現波蘭國會對台灣的堅定支持。
林佳龍指出，波蘭國會台波友好小組目前共有多達112位參、眾議員加入，成為波蘭國會同類型組織中規模最大的友好小組，顯示波蘭國會對台灣的高度重視與堅定立場。他並特別感謝波台國會小組主席圖斯科拉斯基（Krzysztof Truskolaski）雖未能到場，仍錄製影片表達對台波友誼不斷深化的祝福，副主席馬威斯卡－李柏拉（Beata Małecka-Libera）更強調將全力支持台灣，為台灣發聲並提供協助。
林佳龍強調，台波多年來在自由、民主與人權等普世價值基礎上，持續拓展合作，包括貿易投資、司法執法、科技創新等多元領域。今年7月，台灣更宣布開放波蘭新鮮藍莓進口，讓全體國人都能品嚐到台波友誼的甜美果實。
林佳龍並指出，近來俄羅斯無人機侵犯波蘭領空的舉動令人憂心，顯示印太與歐洲的安全息息相關。在中俄朝伊等威權勢力逐漸集結之際，民主陣營更應比以往更加團結。台灣與波蘭是理所當然的堅實夥伴，必須共同守護區域和平與穩定。
會中，卡敏斯基副議長也呼應林佳龍的看法，表示台波雖地理距離遙遠，卻面臨相同挑戰，皆深受中俄資訊戰攻擊、威脅民主的生活方式，因此唯有攜手團結，才能共同捍衛雙方珍視的價值。
