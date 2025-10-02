影／真的被跟了 黃國昌「跟」柯文哲同車出庭
台北地方法院上午再度開庭審理京華城案，傳民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇，並傳證人北市府前都發局長黃景茂出庭作證。
身深陷「狗仔跟拍風波」的民眾黨主席黃國昌意外與柯文哲一同搭車抵達台北地院，並陪同柯文哲步入台北地院。黃國昌隨後也在社群發文陪同柯文哲開庭的照片，PO文「早就在跟他了」，並tag柯文哲的社群帳號，而柯文哲也PO出照片表示「偶居然真的被跟了」，幽默回應「跟監」傳聞。
黃國昌近日遭爆長期透過「吹哨者協會」專門跟監政敵，綠委王義川、政委張景森、陳時中、民進黨前秘書長林右昌等人，甚至也包括柯文哲，引發黃國昌與柯文哲關係緊張。民眾黨立法院黨團主任陳智菡上午受訪表示，柯文哲很關心黃主席被連日的痛打，也表達他的關心。對於如何展現柯文哲對黃國昌的關心，陳智菡指出幕僚建議兩位一起來台北地院，因黃國昌也都會來聆聽柯文哲的出庭，既然說是「跟拍」，就讓他們一前一後的走。陳智菡進一步表示，黃國昌在FB、IG等網路社群就有貼一張說「早就在跟他了」，並tag（標籤）柯文哲。柯也在FB回應「居然真的在跟我」。陳智菡說明他們兩人的互動和默契，從這裡就可以看出。
