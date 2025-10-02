影／真的被跟了 黃國昌「跟」柯文哲同車出庭

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決淹沒光復鄉，原本一場可以超前部署化解的危機，在一連串決策失準的情況下，演變成末日景象般的大災難；究其原因，一個忙著詭辯、卸責，而且由外行領導的決策與救災團隊，讓國人傷透了心。 從九二一大地震到納莉、八八風災，身為媒體人看過這麼多次重大災難，從來不像這次光復洪災那麼令人生氣又無奈。

2025-10-02 10:30