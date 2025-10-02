柯文哲、黃國昌同車出庭！用行動回應「偷拍」 社群發文：真的被跟了

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今傳喚時任都市發展局長黃景茂作證，並傳民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等人行交互詰問。柯文哲今罕見與民眾黨主席黃國昌搭乘同一輛車抵達法院，雖柯文哲先前未對黃國昌「養狗仔」跟監一事回應，但今日之舉也意味兩人並無嫌隙、民眾黨團結一心，化解外界疑慮。

柯文哲座車抵達法院門口後，率先下車的是黃國昌，他待柯文哲下車後，讓柯先行走在前面，自己則跟在後方；柯文哲一下車面帶笑容、神情輕鬆與支持者揮手，面對媒體詢問「周刊說黃主席都會跟蹤你」，柯文哲再度露出招牌苦笑表示，「什麼、什麼跟蹤我」，隨即走上法院階梯。

黃國昌日前被爆料2022年起指揮「政治狗仔」對政敵從事監控，包括民進黨立委王義川、許智傑、前衛福部長陳時中等，甚至連柯文哲也在跟監範圍內，被外界質疑是「民眾黨內鬼」。黃國昌今也在社群發陪同柯文哲開庭的照片，PO文「早就在跟他了」，並tag柯文哲的社群帳號，而柯文哲也PO出照片表示「偶居然真的被跟了」，幽默回應「跟監」傳聞。

民眾黨發言人陳智菡今受訪指出，柯文哲很關心黃國昌近期被連日痛打，他覺得一定要表示自己的關心，幕僚群就想出一個蠻好的方法，兩個兩個可以一起來，因為黃國昌都會來聽柯文哲開庭，且既然要說「跟拍」，那就讓兩個人一前一後走，故意形塑黃國昌好像在跟柯文哲的狀況境，兩個人的社群也有相關表示，兩個人的互動、默契從中就可以看得出來。

媒體問及黃國昌跟監柯文哲議題並未延燒，她也回應指出，確實在綠營同溫層裡頭很燒，但在民眾黨支持者中，對於黃國昌揭弊形象根深蒂固，也非常信任他，似乎中間選民心中也沒有起波瀾，但可以看得出來，一陣痛打當中，特別是民進黨黨公職、綠營側翼的聯手助攻，還是會對一些人產生影響，但兵來將擋、水來土掩，還是會一一對事實來澄清。

