快訊

常吃拉麵恐增早逝風險 研究揭每周吃3次就可能危害健康

U18小將曝奪季軍雪恥內幕 遭南韓球員當面嘲諷「台灣最弱一屆」

教學／想和小時候的自己合照？Gemini幫你搞定 4大關鍵指令一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲、黃國昌同車出庭！用行動回應「偷拍」 社群發文：真的被跟了

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲發文後2分鐘後，民眾黨主席黃國昌也貼上兩人不同角度合照。圖／取自黃國昌臉書
民眾黨前主席柯文哲發文後2分鐘後，民眾黨主席黃國昌也貼上兩人不同角度合照。圖／取自黃國昌臉書

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今傳喚時任都市發展局長黃景茂作證，並傳民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等人行交互詰問。柯文哲今罕見與民眾黨主席黃國昌搭乘同一輛車抵達法院，雖柯文哲先前未對黃國昌「養狗仔」跟監一事回應，但今日之舉也意味兩人並無嫌隙、民眾黨團結一心，化解外界疑慮。

柯文哲座車抵達法院門口後，率先下車的是黃國昌，他待柯文哲下車後，讓柯先行走在前面，自己則跟在後方；柯文哲一下車面帶笑容、神情輕鬆與支持者揮手，面對媒體詢問「周刊說黃主席都會跟蹤你」，柯文哲再度露出招牌苦笑表示，「什麼、什麼跟蹤我」，隨即走上法院階梯。

黃國昌日前被爆料2022年起指揮「政治狗仔」對政敵從事監控，包括民進黨立委王義川、許智傑、前衛福部長陳時中等，甚至連柯文哲也在跟監範圍內，被外界質疑是「民眾黨內鬼」。黃國昌今也在社群發陪同柯文哲開庭的照片，PO文「早就在跟他了」，並tag柯文哲的社群帳號，而柯文哲也PO出照片表示「偶居然真的被跟了」，幽默回應「跟監」傳聞。

民眾黨發言人陳智菡今受訪指出，柯文哲很關心黃國昌近期被連日痛打，他覺得一定要表示自己的關心，幕僚群就想出一個蠻好的方法，兩個兩個可以一起來，因為黃國昌都會來聽柯文哲開庭，且既然要說「跟拍」，那就讓兩個人一前一後走，故意形塑黃國昌好像在跟柯文哲的狀況境，兩個人的社群也有相關表示，兩個人的互動、默契從中就可以看得出來。

媒體問及黃國昌跟監柯文哲議題並未延燒，她也回應指出，確實在綠營同溫層裡頭很燒，但在民眾黨支持者中，對於黃國昌揭弊形象根深蒂固，也非常信任他，似乎中間選民心中也沒有起波瀾，但可以看得出來，一陣痛打當中，特別是民進黨黨公職、綠營側翼的聯手助攻，還是會對一些人產生影響，但兵來將擋、水來土掩，還是會一一對事實來澄清。

柯文哲 黃國昌 民眾黨

延伸閱讀

黃國昌被爆指揮狗仔跟拍柯文哲 兩人同步釋出「一前一後」同框照反諷

京華城案彭振聲認罪可不出庭 柯文哲今詰問黃景茂2小時

民眾黨下周首場聯合政府研討會 黃國昌：無意為國民黨主席出考題

黃國昌被爆養狗仔攻擊政敵 侯友宜笑：歡迎狗仔跟監我「代表有行情」

相關新聞

柯文哲、黃國昌同車出庭！用行動回應「偷拍」 社群發文：真的被跟了

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今傳喚時任都市發展局長黃景茂作證，並傳民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議...

京華城案彭振聲認罪可不出庭 柯文哲今詰問黃景茂2小時

台北地院審理京華城案今傳喚被告、台北市都市發展局前局長黃景茂作證，並傳喚民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇、威京集團主...

黃國昌被爆指揮狗仔跟拍柯文哲 兩人同步釋出「一前一後」同框照反諷

民眾黨主席黃國昌近期捲入跟監偷拍爭議，傳出民眾黨前主席柯文哲也是對象之一，兩人今天在臉書發文反諷相關傳聞，同時也附上出庭...

鏟子超人別將疫病帶回家？花縣衛生局長：做好這件事應不必擔心

花蓮搶災第10天，內政部前部長李鴻源說，若災區出現傳染病，會呼籲「鏟子超人」別再到災區，避免將病菌帶離現場；對此花縣府衛...

和大自然賭輸卻忙詭辯 救災不足的政府如何寄望

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決淹沒光復鄉，原本一場可以超前部署化解的危機，在一連串決策失準的情況下，演變成末日景象般的大災難；究其原因，一個忙著詭辯、卸責，而且由外行領導的決策與救災團隊，讓國人傷透了心。 從九二一大地震到納莉、八八風災，身為媒體人看過這麼多次重大災難，從來不像這次光復洪災那麼令人生氣又無奈。

【專家之眼】解析澳洲媒體炒作北京整備兩棲犯台

9月29日澳洲國家廣播公司(Australian Broadcasting Corporation)以「美國機密情報針對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。