聽新聞
0:00 / 0:00
黃國昌被爆指揮狗仔跟拍柯文哲 兩人同步釋出「一前一後」同框照反諷
民眾黨主席黃國昌近期捲入跟監偷拍爭議，傳出民眾黨前主席柯文哲也是對象之一，兩人今天在臉書發文反諷相關傳聞，同時也附上出庭前「一前一後」的同框照片，不少支持者也在下方留言力挺，笑說選在同一時間發文幽默滿點。
鏡週刊先前報導，黃國昌指揮狗仔跟拍多名政治人物，包括總統府秘書長潘孟安、行政院前副院長鄭文燦、行政院前政務委員張景森、監察院前秘書長李俊俋、監察委員蘇麗瓊、衛福部前部長陳時中、民進黨立委沈伯洋、民進黨前立委陳歐珀及民進黨前秘書長林右昌等人，過去也確實有跟拍柯文哲，選擇性未爆料事出有因。
台北地方法院審理京華城案，今天傳喚被告柯文哲、沈慶京、應曉薇及彭振聲等人，並且以證人身分傳喚台北市都發局長黃景茂到庭作證。黃國昌上午陪同柯文哲步入北院大門，面對媒體詢問「周刊說黃主席都會跟蹤你」，柯文哲聽聞後僅笑說「什麼？跟蹤我？」
此外，柯文哲與黃國昌稍早也同步在臉書發文，並且附上稍早兩人「一前一後」走進台北地方法院兩人的合照，前者先是寫下「偶居然真的被跟了」，而後者則緊接著寫下「早就在跟他了」，許多支持者也在下方留言提到「太可惡了還本人跟，怎麼這麼親力親為」、「阿北很幽默」、「兩顆太陽的畫面太美」、「跟好，跟緊，柯P值得大家一起跟」等。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言