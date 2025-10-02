快訊

黃國昌被爆指揮狗仔跟拍柯文哲 兩人同步釋出「一前一後」同框照反諷

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲發文後2分鐘後，民眾黨主席黃國昌也貼上兩人不同角度合照。圖／取自黃國昌臉書
民眾黨前主席柯文哲發文後2分鐘後，民眾黨主席黃國昌也貼上兩人不同角度合照。圖／取自黃國昌臉書

民眾黨主席黃國昌近期捲入跟監偷拍爭議，傳出民眾黨前主席柯文哲也是對象之一，兩人今天在臉書發文反諷相關傳聞，同時也附上出庭前「一前一後」的同框照片，不少支持者也在下方留言力挺，笑說選在同一時間發文幽默滿點。

鏡週刊先前報導，黃國昌指揮狗仔跟拍多名政治人物，包括總統府秘書長潘孟安、行政院前副院長鄭文燦、行政院前政務委員張景森、監察院前秘書長李俊俋、監察委員蘇麗瓊、衛福部前部長陳時中、民進黨立委沈伯洋、民進黨前立委陳歐珀及民進黨前秘書長林右昌等人，過去也確實有跟拍柯文哲，選擇性未爆料事出有因。

台北地方法院審理京華城案，今天傳喚被告柯文哲、沈慶京、應曉薇及彭振聲等人，並且以證人身分傳喚台北市都發局長黃景茂到庭作證。黃國昌上午陪同柯文哲步入北院大門，面對媒體詢問「周刊說黃主席都會跟蹤你」，柯文哲聽聞後僅笑說「什麼？跟蹤我？」

此外，柯文哲與黃國昌稍早也同步在臉書發文，並且附上稍早兩人「一前一後」走進台北地方法院兩人的合照，前者先是寫下「偶居然真的被跟了」，而後者則緊接著寫下「早就在跟他了」，許多支持者也在下方留言提到「太可惡了還本人跟，怎麼這麼親力親為」、「阿北很幽默」、「兩顆太陽的畫面太美」、「跟好，跟緊，柯P值得大家一起跟」等。

針對民眾黨主席黃國昌捲入跟監偷拍爭議，民眾黨前主席柯文哲今天在臉書發文幽默回應。圖／取自柯文哲臉書
針對民眾黨主席黃國昌捲入跟監偷拍爭議，民眾黨前主席柯文哲今天在臉書發文幽默回應。圖／取自柯文哲臉書

柯文哲 黃國昌 行政院

