京華城案彭振聲認罪可不出庭 柯文哲今詰問黃景茂2小時

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
台北地院審理京華城案今傳喚被告、台北市都市發展局前局長黃景茂作證，並傳喚民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京詰問證人；沈有療程不出庭，同案被告台北市前副市長彭振聲認罪，可選擇不出庭。

依合議庭庭前規畫，柯文哲的辯護人預計詰問黃景茂2小時、應曉薇、沈慶京的辯護人預計詰問黃景茂各1小時，不過，實際詰問速度以法庭攻防、審判長訴訟指揮為準。

檢方起訴書指出，2020年3月10日應曉薇與柯文哲和市府官員在市政府11樓召開第1次便當會，柯文哲裁示把京華城案送交都委會研議，隨後柯將陳情書交辦給都發局，黃景茂同年3月17日簽核簽呈，由柯裁示將陳情案送都委會研議。

黃景茂歷次答辯均主張，主管都市計畫陳情案的是都委會，並非都發局業管，因柯文哲將陳情案交辦給都發局，才簽請柯裁決將陳情案送交都委會審議，對於被依圖利罪起訴遭求處有期徒刑7年、求併科罰金1000萬元，否認犯罪。

黃景茂曾供述表示，都委會、都發局在台北市是「平行機關」，與其他各地方政府組成制度不同，更互不隸屬，他即使是局長，也無從影響都委會委員的決議。

台北市都發局前局長黃景茂。圖／聯合報系資料照片
