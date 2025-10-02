花蓮佛祖街夫婦仍失聯...兒淚求開挖「最後的期待」 今將持續搜索

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／花蓮即時報導
佛祖街尾段至今仍遭大量淤泥覆蓋，昨已有大型機具協助林先生開挖淤泥尋人。記者李隆揆／攝影
佛祖街尾段至今仍遭大量淤泥覆蓋，昨已有大型機具協助林先生開挖淤泥尋人。記者李隆揆／攝影

花蓮光復洪災釀18死6失聯，其中失聯的林姓夫婦，兒子林先生昨拍攝影片請求社會各界協助，以大型機具協助針對父母的工寮處開挖尋人，「我們最後的期待在這裡，能不能幫忙挖一下」，消息傳出縣府及民間團體紛紛投入協助，昨已展開挖土尋人，今也將持續搜索。

林先生昨透過影片表示，他在父母的工寮處守候，請求社會各界協助，並哽咽地說，「我們最後的期待在這裡，能不能幫忙挖一下」、「一台挖土機也好，讓我能心安就好」，影片在網路社群上發酵，昨天即有縣府人員及啟德重機等民間團體主動聯繫，派出重型機具到場開挖。

林先生今早受訪表示，他平時在桃園工作，父母則在花蓮光復老家養老，平日會到佛祖街工寮附近種菜，洪災發生前，當天下午2點，父母因擔心工寮受風災影響，跟叔叔說要到工寮收東西，後來林先生看到洪災相關新聞報導，打電話回家確認狀況，父母就已經失聯。

他說，事發後佛祖街範圍一片泥濘、人車難以進入，前幾天稍微清開淤泥，往工寮的路上，泥巴也比較乾了，他和親友想到父母工寮處尋人，但現場整片都是淤泥，難以確認工寮確切位置，只能憑記憶及相對位置大概抓出工寮地點，請求社會各界協助挖土尋人。

除錄影上網求助外，林先生也在現場掛起父母衣物，期盼盡早接獲父母消息，他說，昨天大型機具已經挖了一點點，今天也會以工寮處挖土尋人，謝謝社會各界給予協助。

昨已有大型機具協助林先生開挖淤泥尋人。記者李隆揆／攝影
昨已有大型機具協助林先生開挖淤泥尋人。記者李隆揆／攝影
林先生及親友憑藉記憶，將父母的工寮定位。圖／擷取自Google maps
林先生及親友憑藉記憶，將父母的工寮定位。圖／擷取自Google maps

