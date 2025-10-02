【專家之眼】解析澳洲媒體炒作北京整備兩棲犯台

9月29日澳洲國家廣播公司(Australian Broadcasting Corporation)以「美國機密情報針對中國大陸入侵台灣整備狀況提出警語」(Classified US intelligence warns of China's preparations for Taiwan invasion)為題(https://www.abc.net.au/news/2025-09-29/us-intelligence-warns-china-ferries-built-for-taiwan-preparation/105606720)，聲稱依據記者所曾親自閱讀，今年年初美國國防情報局為五角大廈所擬具情報報告內容，指稱中國大陸正在積極整備其國內商用渡輪，以便滿足入侵台灣所需之軍事需求。承蒙多位網友點名，希望筆者針對該報導提出分析，現謹將解析此份媒體報導觀點分述於後，祈請聯合新聞網專家之眼讀者與先進不吝指導。

首先要提醒讀者，儘管此篇報導受到台灣媒體密切關注與轉刊，但說實在話，假若依據媒體報導能否產生漣漪效應(ripple effect)作為審視本篇報導影響力參考標準，吾人將會發現僅有極少數澳洲當地媒體，將原始內容略作刪減後跟進報導；此外亦有少量社交媒體帳戶曾經引述過該篇報導。讀者僅須透過網路搜尋引擎搜尋該篇報導，就可掌握理解此篇報導其實並不太受各方重視，同時亦未在專業社群引發討論熱潮。

其次更必須指出，澳洲國家廣播公司本身就具有中文新聞頻道與報導網頁，本篇報導更是以「美國機密情報指中國迅速擴充民用駁船為入侵台灣做準備」為題(https://www.abc.net.au/chinese/2025-09-29/us-intelligence-warns-china-ferries-built-for-taiwan-preparation/105829292)，轉譯原始報導大部分內容，提供中文讀者閱讀。但若是對比原始英文報導與中文轉譯版本，吾人將會發現中文版本，明顯刻意刪除澳洲國家廣播公司記者訪問北京大學海洋戰略中心主任胡波教授內容。此種新聞處理手法，顯現出此份媒體報導針對不同讀者群，確實在投送存在明顯差異不同資訊。

再者就要提醒，雖然澳洲國家廣播公司在報導標題中，提到其所引述美軍情報資料時，特別加註“classified”，同時中文報導亦將該字辭直接翻譯成「機密」；但在此還是要特別提醒，依據情報或是政府文件保密作業之機密分類原則，只要經過鑑定分類程序，賦予保密等級之情報資料或是政府文件，都可以上述字辭通稱為機密資訊。

但吾人必須理解，此等機密資訊還是存在等級區分，不是所有機密資訊都是最高機密，有些情報資料或是政府文件保密區分等級甚至很低，而且在特定時間節點，就會降低或是完全取消此項保密區分等級，此時就可以依法對外公開並且與特定對象分享其中內容。所以不要被澳洲國家廣播公司聲稱記者曾經檢視過機密文件，同時再故弄玄虛聲稱不直接轉述其中內容，以便保護資訊來源之說法騙得團團轉；這些都是新聞報導吸引讀者吹噓手法，實在不必過度高估其報導內容確實存在機密資訊。

此外也要點破，這篇報導所揭露資訊早就見諸於各項媒體，只要認真閱讀掌握公開資訊，就會發現整篇報導並無新意可言；但從撰寫報導記者所訪問學者專家名單，確實可以看出媒體記者本身人際關係網路，同時對照此份報導所引述資料，就更可顯現其閱讀資訊涵蓋狀況。若再對照報導所運用圖片，更能夠顯現澳洲國家廣播公司編纂新聞報導所能運用資料庫深度與廣度。對於研析公開情報資訊來說，前述手法其實是最基本功夫。

最後還是要強調，澳洲國家廣播公司在處理本份報導不同語文版本之資訊差異，其實才是最重要關鍵；特別是在中文版本所刪除胡波教授在英文版本共計四處受訪時所表述意見，其實才是解析整篇報導最有價值之處。胡波教授其實是藉由受訪過程，非常坦誠說明對台確實是在推動軍事準備，不過也同時再度重申追求和平統一基本政策。

特別是該報導特別加上2022年8月10日中國大陸所發布以《台灣問題與新時代中國統一事業》(The Taiwan Question and China's Reunification in the New Era)為題之政策白皮書網路連結資訊，其實也是相當負責任地提供北京方面所持政策立場資訊。相對於西方媒體經常刻意忽視北京方面立場，澳洲國家廣播公司本份新聞報導，確實是維持相當程度專業水準與客觀態度，在此必須加以肯定

