民眾黨10月9日聯合政府研討會 稱「無意對藍出考題」　

民眾黨倡議聯合政府，下周四、國慶前夕將舉辦首場研討會。民眾黨主席黃國昌昨表示，面對民進黨政府持續撕裂社會，民眾黨必須幫全民找到出路，期待透過學者專家深度對話，回應台灣當前現實需要；不過，他也強調，絕無在國民黨主席選舉前出考題的意思。對於民進黨持續製造對立仇恨，他也呼籲賴總統在發表國慶談話前冷靜思考。

民眾黨昨天下午舉行中央委員會，會後由黃國昌、秘書長周榆修、政策會執行長賴香伶共同舉行記者會，宣布十月九日舉辦「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」首場研討會，將邀多位學者專家，共同探討聯合政府在台灣實現的可能性。

黃國昌表示，聯合政府首場研討會選在國慶日前一天，因為本該是全民團結、展望未來的節日，民意基礎僅百分之四十的少數政府卻讓國家陷入四分五裂，幫助全民找到出路，「這是民眾黨必須承擔的責任與世代承擔的使命」。

賴香伶說，首場研討會將聚焦聯合政府的理論，透過其他國家聯合政府的實踐案例，藉此啟動團結台灣的政治改革工程；儘管要採取修憲非常困難，仍然希望進行制度性創新實驗，並在二○二六年地方選舉優先試行。

此外，民進黨備戰二○二六年地方選戰，選舉對策委員會昨天召開第三次會議，除初步盤點全台廿二縣市長人選，另設立「遺珠條款」，在沒有辦理初選的縣市、徵召區，預計會有一段公告期，讓所有意爭取提名的民進黨人表達參選意願，避免遺珠之憾。

據指出，此設計是鑑於仍有基層黨員認為徵召流程不夠公開透明，且徵召過程已鎖定特定人選，程序正義恐也不夠完備，因此，讓有意爭取提名的人可以直接向選對會召集人徐國勇表達意願。與會人士表示，這是一個比較周全的考量，讓全部潛在人選都納入選對會討論名單，徵召程序才能服眾。

民眾黨昨天則公布首波直轄市及縣市議員提名選區，分別為台北市第一選區、第二選區、第四選區及第六選區，還有新竹市第一選區、第五選區等，除了新竹市第一選區提名兩人，其餘選區皆為提名一人。

商品推薦