韓國瑜接見 奧地利友台小組提國防預算增加必要

中央社／ 台北1日電

立法院長韓國瑜今天與跨黨派立委接見奧地利友台協會主席艾蒙（Werner Amon）率領訪團，艾蒙說，威權主義陣營已經非常難以預測，台灣緊鄰的就是中華人民共和國，許多國家跟政府都在增加國防預算，這是非常必要的事情，這樣才能夠阻止另一方陣營採取不友善的行動。

韓國瑜今天下午在國民黨立委萬美玲、民進黨立委郭昱晴及民眾黨立委麥玉珍，以及外交部次長陳明祺等人陪同下，接見奧地利跨黨派國會議員訪問團一行。

韓國瑜致詞表示，艾蒙第9次來到台灣，不少成員則是第1次來到台灣，相信艾蒙已充分理解台灣人的熱情，至於第1次來台的國會議員，期盼能對台灣留下美好的印象。

韓國瑜指出，奧地利是台灣在歐洲第10大商業貿易夥伴，名次偏低，期待未來台灣與奧地利之間的經貿合作再大幅提升。

韓國瑜說，世界各國政府都特別重視台灣的半導體科技，但台灣傳統產業也有不少強項。在食衣住行育樂運動方面，諸如紡織品、運動器材、腳踏車等，在世界都是數一數二，未來台灣跟奧地利之間一定可以發展更多的商業合作。

艾蒙指出，同意雙邊要加緊合作，無論是在貿易，甚至也擴及文化、教育等計劃；至於駕照部分是時機點的問題，經過討論後，今年年底是可以解決的。

艾蒙說，訪團來到台灣的時機點，可說是面臨許多的挑戰，現在世界面臨艱鉅的威脅，有不同的狀況必須要應對。俄國侵略烏克蘭，整個歐洲都受到影響，威權主義的陣營已經非常難以預測，相信台灣非常清楚，因為台灣緊鄰的就是中華人民共和國，許多國家跟政府都在增加國防預算，這是非常必要的事情，這樣才能夠阻止另一方陣營採取不友善的行動。

艾蒙說，另一方陣營沒有一起共享民主、法治、人權的價值，因此，最重要的事情是理念相近的國家必須通力合作。

韓國瑜 奧地利 國防預算

相關新聞

美國聯邦政府關門停擺效應 AIT臉書發文也停了

台灣時間1日12時，美東時間午夜時分，因美國國會未能通過撥款，美國聯邦政府在2019年以來迎來首次關門停擺，美國在台協會...

民眾黨2026年選舉開跑 首波敲定北市、竹市6選區提7人

備戰2026年地方選舉，民眾黨今天公布首波直轄市及縣市議員提名選區，分別為台北市第一選區、第二選區、第四選區及第六選區，...

黃國昌被爆養狗仔攻擊政敵 侯友宜笑：歡迎狗仔跟監我「代表有行情」

民眾黨主席黃國昌被爆養狗仔跟監政敵，捲入風暴的「菱傳媒」宣布熄燈，外界質疑此事件是否影響藍白合，今新北市民進黨議員顏蔚慈...

出席德國國慶酒會 朱立倫：樂見國民黨與德國關係全方位深化

國民黨主席朱立倫昨晚應邀出席2025德國國慶酒會，並向新任德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）和薩克森邦...

普發現金進度持續 林思銘下周開立院聯席會議審特別預算

普發現金熱議多時，但具體發放時程仍待確定，國民黨籍財政委員會召委林思銘今天排定，將於8日、9日召開財政、經濟、內政委員會...

台灣藝人賀中共建政 民進黨發言人：支持陸委會劃紅線

今天是中共建政76週年，部分台灣藝人轉發中共官媒貼文表態祝賀。民進黨發言人吳崢今天表示，這是否踩到紅線，應由主管機關陸委...

