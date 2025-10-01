出席德國國慶酒會 朱立倫：樂見國民黨與德國關係全方位深化

國民黨主席朱立倫昨晚應邀出席2025德國國慶酒會，並向新任德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）和薩克森邦總理克里契麥（Michael Kretschmer）致意。朱立倫表示，非常歡迎狄嘉信派駐台灣，期待在狄嘉信的帶領下，國民黨與台灣社會各界和德國開展廣泛交流。

朱立倫回顧，一年多來，國民黨與德國基督教民主聯盟（CDU-CSU)、青年聯盟（Junge Union)、艾德諾基金會(Konrad Adenauer Stiftung,KAS)數次深度交流。9月16日接見德國薩爾蘭（Saarland）邦的「聯盟基金會」（Union Stiftung)青年領袖訪團，則是在青年、地方政府層級開創新局，深化雙邊關係。

朱立倫提到，德國和台灣共同面對國家安全、能源供應、經濟發展，民粹主義等重大挑戰，德台雖然政治體制不同，但國民黨與基督教民主聯盟同為國際民主聯盟（IDU）的重要成員，共享民主價值，近年累積深厚的政黨互訪、青年交流情誼，在多變的國際局勢下更顯珍貴。

朱立倫表示，期待狄嘉信帶台灣企業到德國、到歐洲拓展商務，更期待他讓更多德國企業、智庫學者、青年來台灣訪問。過去四年，年輕化和國際化是國民黨黨務改革的重點，有更多青年參與公共事務、拓展國際視野，政黨和國家才能革新，這正是KMT Studio「青年乘風計畫」到新加坡、日本出訪的目的，而德國作為歐洲重要的領袖國家，朱立倫也鼓勵國民黨青年多與德國社會各界交流。 國民黨主席朱立倫昨晚應邀出席2025德國國慶酒會，並向薩克森邦總理克里契麥（Michael Kretschmer）致意。圖／國民黨提供

商品推薦