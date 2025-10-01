快訊

前女主播薛楷莉報天道盟「鐵霸」名號涉詐420萬 富商前男友曝光

台積電還能上車嗎？五星級專家分析「還不算晚」 巴克萊估再漲16%

雙北YouBike大當機 新北交通局：時數從寬認定算30分鐘免費範圍

聽新聞
0:00 / 0:00

出席德國國慶酒會 朱立倫：樂見國民黨與德國關係全方位深化

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫昨晚應邀出席2025德國國慶酒會，並向新任德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）致意。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫昨晚應邀出席2025德國國慶酒會，並向新任德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）致意。圖／國民黨提供

國民黨主席朱立倫昨晚應邀出席2025德國國慶酒會，並向新任德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）和薩克森邦總理克里契麥（Michael Kretschmer）致意。朱立倫表示，非常歡迎狄嘉信派駐台灣，期待在狄嘉信的帶領下，國民黨與台灣社會各界和德國開展廣泛交流。

朱立倫回顧，一年多來，國民黨與德國基督教民主聯盟（CDU-CSU)、青年聯盟（Junge Union)、艾德諾基金會(Konrad Adenauer Stiftung,KAS)數次深度交流。9月16日接見德國薩爾蘭（Saarland）邦的「聯盟基金會」（Union Stiftung)青年領袖訪團，則是在青年、地方政府層級開創新局，深化雙邊關係。

朱立倫提到，德國和台灣共同面對國家安全、能源供應、經濟發展，民粹主義等重大挑戰，德台雖然政治體制不同，但國民黨與基督教民主聯盟同為國際民主聯盟（IDU）的重要成員，共享民主價值，近年累積深厚的政黨互訪、青年交流情誼，在多變的國際局勢下更顯珍貴。

朱立倫表示，期待狄嘉信帶台灣企業到德國、到歐洲拓展商務，更期待他讓更多德國企業、智庫學者、青年來台灣訪問。過去四年，年輕化和國際化是國民黨黨務改革的重點，有更多青年參與公共事務、拓展國際視野，政黨和國家才能革新，這正是KMT Studio「青年乘風計畫」到新加坡、日本出訪的目的，而德國作為歐洲重要的領袖國家，朱立倫也鼓勵國民黨青年多與德國社會各界交流。

國民黨主席朱立倫昨晚應邀出席2025德國國慶酒會，並向薩克森邦總理克里契麥（Michael Kretschmer）致意。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫昨晚應邀出席2025德國國慶酒會，並向薩克森邦總理克里契麥（Michael Kretschmer）致意。圖／國民黨提供

德國在台協會 青年 朱立倫 國民黨

延伸閱讀

朱立倫：認同花蓮洪災應究責 但不能政治化、搞對立

國民黨主席之爭Cheap稱他勝算最大 再揪一點嘆：很怪的現象

酸台南高雄風災有指責地方嗎？朱立倫：人民最不願見中央地方甩鍋

批雙城論壇被技術性卡關 朱立倫：看不出民進黨想兩岸「和」

相關新聞

美國聯邦政府關門停擺效應 AIT臉書發文也停了

台灣時間1日12時，美東時間午夜時分，因美國國會未能通過撥款，美國聯邦政府在2019年以來迎來首次關門停擺，美國在台協會...

民眾黨2026年選舉開跑 首波敲定北市、竹市6選區提7人

備戰2026年地方選舉，民眾黨今天公布首波直轄市及縣市議員提名選區，分別為台北市第一選區、第二選區、第四選區及第六選區，...

黃國昌被爆養狗仔攻擊政敵 侯友宜笑：歡迎狗仔跟監我「代表有行情」

民眾黨主席黃國昌被爆養狗仔跟監政敵，捲入風暴的「菱傳媒」宣布熄燈，外界質疑此事件是否影響藍白合，今新北市民進黨議員顏蔚慈...

出席德國國慶酒會 朱立倫：樂見國民黨與德國關係全方位深化

國民黨主席朱立倫昨晚應邀出席2025德國國慶酒會，並向新任德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）和薩克森邦...

普發現金進度持續 林思銘下周開立院聯席會議審特別預算

普發現金熱議多時，但具體發放時程仍待確定，國民黨籍財政委員會召委林思銘今天排定，將於8日、9日召開財政、經濟、內政委員會...

台灣藝人賀中共建政 民進黨發言人：支持陸委會劃紅線

今天是中共建政76週年，部分台灣藝人轉發中共官媒貼文表態祝賀。民進黨發言人吳崢今天表示，這是否踩到紅線，應由主管機關陸委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。