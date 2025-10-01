普發現金進度持續 林思銘下周開立院聯席會議審特別預算

普發現金熱議多時，但具體發放時程仍待確定，國民黨籍財政委員會召委林思銘今天排定，將於8日、9日召開財政、經濟、內政委員會聯席會議，並排審攸關普發現金1萬元的韌性特別預算。外界評估，依特別條例內容，預算公布1個月內就要開始發放作業，最快可望在10月底前開始發放。

攸關普發現金1萬元的韌性特別預算由行政院編列5500億元，規畫用於支持產業、普發現金、撥補勞健保，以及挹注海巡造船計畫等強化韌性措施，預算案送立法院審議。昨天程序委員會確定，10月3日邀行政院長卓榮泰報告韌性特別預算報告並備詢，10月7日繼續行政院施政報告。

立法院各委員會召委今天確定，其中財政委員會由林思銘、民進黨立委李坤城出任，而林思銘在今天就排定，將於10月8日、9日召開財政、經濟、內政委員會聯席會議，並排審攸關普發現金1萬元的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。

據立法院於8月底三讀通過的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，普發現金必須在特別預算公布1個月內，開始發放作業；同時朝野協商也要求，行政院應在特別條例生效1個月內，編列特別預算送至立法院審議。外界樂觀預估，普發現金1萬元最快能在10月底前可以開始發放。 國民黨新竹縣立委林思銘。圖／聯合報系資料照

