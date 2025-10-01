台灣藝人賀中共建政 民進黨發言人：支持陸委會劃紅線
今天是中共建政76週年，部分台灣藝人轉發中共官媒貼文表態祝賀。民進黨發言人吳崢今天表示，這是否踩到紅線，應由主管機關陸委會認定，民進黨支持陸委會「強硬地把這條線講清楚」，讓在中國經商、就學或從事演藝工作的國人有法律作為後盾。
今天是中共建政76週年，陸續有在中國大陸發展的台灣藝人轉發中共官媒貼文表態祝賀。陸委會今天回應，再次提醒藝人應珍惜台灣得來不易的民主自由生活方式，共同維護中華民國的繁榮與存在。
吳崢受訪表示，陸委會之前原則已講得很清楚，在中國的言行，還是必須兼顧中華民國的立場，這也是為了要讓在中國經商、就學或從事演藝工作的台灣同胞，有法律依據當做後盾，若陸委會不表態，反而可能讓中國方面施加更大壓力。
他說，民進黨支持陸委會「強硬地把這條線講清楚」。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言