台灣藝人賀中共建政 民進黨發言人：支持陸委會劃紅線

中央社／ 台北1日電
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片
今天是中共建政76週年，部分台灣藝人轉發中共官媒貼文表態祝賀。民進黨發言人吳崢今天表示，這是否踩到紅線，應由主管機關陸委會認定，民進黨支持陸委會「強硬地把這條線講清楚」，讓在中國經商、就學或從事演藝工作的國人有法律作為後盾。

今天是中共建政76週年，陸續有在中國大陸發展的台灣藝人轉發中共官媒貼文表態祝賀。陸委會今天回應，再次提醒藝人應珍惜台灣得來不易的民主自由生活方式，共同維護中華民國的繁榮與存在。

吳崢受訪表示，陸委會之前原則已講得很清楚，在中國的言行，還是必須兼顧中華民國的立場，這也是為了要讓在中國經商、就學或從事演藝工作的台灣同胞，有法律依據當做後盾，若陸委會不表態，反而可能讓中國方面施加更大壓力。

他說，民進黨支持陸委會「強硬地把這條線講清楚」。

陸委會 中共 民進黨 吳崢 藝人

