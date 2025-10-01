接見美國農業次長 蕭美琴：農業是台美貿易極重要一環
副總統蕭美琴今天接見美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）時表示，農業是台美雙邊貿易極其重要的一環，期盼持續推動農業貿易合作，共創繁榮發展。
蕭美琴致詞時表示，林德柏格次長此行具有重要象徵意義，也展現台美關係的深化與友好。蕭美琴並指出，農業貿易在台美雙邊貿易中占有極重要的地位，對於台灣及美國的農民與畜牧業者皆具實質助益。
總統府表示，蕭美琴現場也特別展示包括鳳梨與芒果等台灣優質水果，並對昨天美方正式宣布開放台灣鳳梨進口美國市場表達高度肯定與感謝。
蕭美琴說，台灣在氣候與環境條件方面與美國高度互補，除生產世界上最優質的鳳梨，台灣芒果亦深受國際市場喜愛；而美國的蘋果與葡萄則是台灣消費者最常選購的進口水果，顯示台美農產品在市場上的高度互補。
蕭美琴指出，目前台灣是美國農產品第七大出口市場，前不久農業部長陳駿季率領「農產品貿易赴美友好訪問團」前往美國，與當地業者洽談採購計畫，涵蓋小麥、玉米、黃豆與牛肉等項目；此外，台灣市場也有眾多其他類別的美國農產品深受歡迎。
蕭美琴表示，為歡迎貴賓來訪，此次特別安排在台灣虹廳與訪賓會面，虹廳展示有台灣知名畫家林惺嶽老師的「天佑花蓮」畫作，描繪花蓮稻田的景觀，而花蓮近日受颱風與堰塞湖溢流重創，政府與民間團體正全力投入災後重建，也感謝像美國一樣在困難時刻與台灣站在一起的朋友。
蕭美琴強調，無論面對自然災害或其他挑戰，台灣人民始終願意成為良善的力量，與美國人民並肩前行，而現在正是展現團結的時刻。
